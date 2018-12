Država Akrapoviču prepoveduje zaposlovanje tujih delavcev

V javnosti te dni odmeva novica, da naj bi zavod za zaposlovanje inšpekciji za delo prijavil podjetji Akrapovič iz Ivančne Gorice in Celina Plus s Senovega.

Celina Plus naj bi Akrapoviču posredovala tuje delavce, čeprav naj za to ne bi imela dovoljenja. Akrapoviču naj bi zato zdaj grozila celo prepoved zaposlovanja tujcev. Delavci iz Bosne in Hercegovine naj bi bili v Sloveniji premalo časa, da bi jih lahko agencija za zaposlovanje, tudi če bi imela dovoljenje ministrstva za delo, posredovala drugemu podjetju. Celini Plus grozi globa v višini od 10 tisoč do 125 tisoč evrov, Akrapoviču pa od 3 tisoč do 6 tisoč evrov. Še hujša potencialna sankcija pa je začasna prepoved zaposlovanja tujcev, saj podjetje Akrapovič nujno potrebuje varilce, večina teh pa je v Sloveniji tujcev.

Podjetje Akrapovič je s Celino Plus sicer že prekinilo sodelovanje, njihove varilce pa naj bi zdaj sami zaposlili. Podjetje Akrapovič ima proizvodnjo v Črnomlju, po podatkih Ajpesa pa je Celina plus, mehanska obdelava kovin, zasebno podjetje s Senovega. Kot kaže, so delovali tudi kot agencija za zaposlovanje, za kar pa niso imeli ustreznega dovoljenja. Podjetje je v lasti Jana Senice, ustanovljeno je bilo marca 2014.

NEakteri namigujejo, da gre za načrtno nagajanje znanemu in uspešnemu podjetniku s pomočjo birokracije. Igor Akrapovič je bil namreč kritičen do slovenskega poslovnega, regulatornega in davčnega okolja, ki so ga uspele ustvariti levičarske vlade, v tej smeri pa gre tudi trenutna vlada.

