Z avtom s ceste; zagorelo za pečjo

31.12.2018 | 07:00

Sinoči ob 20.53 uri je pri vasi Breg, občina Kočevje, voznik z osebnim vozilom zapeljal s cestišča. Gasilci PGD Kočevje so poškodovanemu vozniku pomagali do reševalnega vozila, odklopili akumulator na vozilu in počistili razlito akumulatorsko tekočino. Reševalci ZD Kočevje so poškodovanega voznika prepeljali v nadaljnjo oskrbo.

Zagorelo za pečjo

Minulo noč ob 00.56 je na Prešernovi ulici v Črnomlju zagorelo za pečjo v kurilnici stanovanjske hiše. Gasilci PGD Črnomelj so goreče saje pogasili, očistili ter prezračili prostor in odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarja. Obveščeni so bili tudi policisti PU Novo mesto.

M. K.