Pijan v krožišču trčil v ograjo, a se peljal kar naprej

31.12.2018 | 08:30

Novomeški policisti so bili včeraj nekaj po 18. uri obveščeni o prometni nesreči na Otoški cesti, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila v krožišču trčil v varovalno ograjo in nadaljeval z vožnjo. Na podlagi opisa vozila so policisti 39-letnega kršitelja izsledili in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. V litru izdihanega zraka je imel 0,97 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vozila pod vplivom alkohola

V noči na 29. december so policisti med kontrolo prometa v Lokvah ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 57-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 1,01 miligramov alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Voznica poškodovana

Črnomaljski policisti so bili 28. decembra okoli 7.30 obveščeni o prometni nesreči v Srednji vasi pri Črmošnjicah. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročila 35-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in se z vozilom prevrnila. Huje poškodovano voznico so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Pijan nadlegoval svojce in udaril policistko

Brežiške policiste so včeraj zvečer poklicali na pomoč iz okolice Brežic, kjer naj bi pijan moški nadlegoval in žalil družinske člane ter jih pozival k pretepu. Ob prihodov policistov n kraj se moški ni pomiril in ni upošteval ukazov policistov, zato so zoper njega odredili pridržanje. 45-letni moški je med postopkom udaril policistko in ji grozil, da jo bo ubil. Zoper njega so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Ovadili ga bodo zaradi kaznivega dejanja Preprečitve uradnega dejanja uradni osebi in mu zaradi kršitve javnega reda in miru izdali plačilni nalog.

Odpeljal dva vrtna traktorja, kosilnico…

V kraju Apnenik pri Boštanju je med 27. in 28. decembrom nekdo vlomil v počitniško hišo in dva gospodarska objekta. Ukradel je dva vrtna traktorja, motokultivator, kosilnico, dve motorni žagi in električno ročno orodje. Lastnika ocenjujeta škodo na okoli 10 tisoč evrov.

Denar in zlato

28. decembra med 17. in 19. uro je neznanec izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in na Valantičevi ulici vlomil v stanovanjsko hišo. Odtujil je denar in zlat nakit.

Vlomil v avto in odnesel torbi

Na parkirnem prostoru pred zdravstveno ustanovo v Novem mestu je v noči na 28. 12. nekdo vlomil v osebni avtomobil in odtujil dve torbi z osebnimi predmeti oškodovanke.

V počitniški hiši ukradel vrtalnike…

V Dečji vasi na območju Trebnjega je 30. 12. neznanec vlomil v počitniško hišo in odtujil tri vrtalne stroje in steklenico alkoholne pijače. Lastnika je oškodoval za 1300 evrov.

Prijeli 25 tujcev, ki so ilegalno prestopili državno mejo

Policisti PU Novo mesto so med 28. 12. in 31. 12. med opravljanjem nalog varovanja državne meje v bližini krajev Preloka, Mihalovec, Zilje, Veliki Obrež in Brežice izsledili in prijeli 25 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. 15 tujcev, ki so se izrekli za državljane Alžirije, Maroka, Sirije, Libanona, Iraka, Sudana, Jemna, Eritreje in Egipta so predali hrvaškim varnostnim organom, policijski postopki z desetimi tujci pa še niso zaključeni.

