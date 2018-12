Starejše v šmarješkem domu razveselil dedek Mraz

Dedek Mraz je obiskal oskrbovance šmarješke enota DSO Trebnje in jih razveselil tudi z darilci in spodbudnimi besedami.

Šmarjeta - Praznike, zlasti božično-novoletne, je najlepše preživljati doma, v krogu svojih bližnjih, a pride čas, ko je za nekatere najboljša rešitev dom starejših občanov.

V dislocirani enoti Doma starejših občanov Trebnje v Šmarjeti starost preživlja 36 stanovalcev, saj gre za manjši dom, in tu se zaposleni zelo trudijo za lepe medsebojne odnose, da je življenje v domu starim ljudem čim bolj domače in prijetno. Nedavno jih je obiskal celo dedek Mraz.

»Zavedamo se, da je odhod iz domačega okolja, kjer so mnogi, zlasti s podeželja, preživeli vse svoje življenje, v dom starejših občanov, ena najtežjih preizkušenj v življenju, zato se trudimo res že od začetka stanovalcem biti podpora. Ne opravljamo le svojih storitev, ampak je pomembno, kako to počnemo. Gradimo spoštljiv in dostojanstev odnos,« pove Brigita Marušič, vodja zdravstveno-negovalnega tima v šmarješki enoti.

V domu so naredili tudi lepe jaslice, ki pričarajo praznično vzdušje.

V domu zato potekajo razne aktivnosti, tako program javnih del, kot razne prireditve, »da je vzdušje čim bolj prijetno,« pravi Marušičeva. Ob večjih praznikih se dobijo v skupnem prostoru, kot je npr. silvestrovanje, pustovanje, martinovanje, pa praznovanje rojstnih dni. Organizirajo tudi piknike. »Stanovalce spodbujamo, da so čim bolj aktivni, da se vključijo v kake dejavnosti, kar pač zmorejo in hočejo,« pove Marušičeva. Sodelujejo tudi z otroki iz šmarješkega vrtca in šole, ki oskrbovance razveselijo z obiski in kakimi nastopi, enkrat mesečno pride k njim domači župnik g. Andrej Golčnik. Si pa v domu želijo k sodelovanju privabiti tudi prostovoljce, npr. mlajše upokojence, ki bi delovali kot družabniki - lahko bi vodili kako dejavnost ali bili družba stanovalcem.

Več o domu, ki kot dislocirana enota trebanjskega deluje od leta 2007, in je vseskozi polno zaseden, pa si preberite v četrtkovem Dolenjskem listu.

