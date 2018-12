Malomarni občani

Črnomelj - Pred kratkim nas je poklical občan iz okolice Črnomlja in potožil, da je okrog zbirnega centra Vranoviči veliko odpadkov, ki jih, kot je trdil, odmetavajo tisti, ki nedovoljeno vstopajo na odlagališče odpadkov. »Vzamejo, kar se jim zdi, a ko zapustijo zbirni center, stvari, za katere ugotovijo, da jih ne potrebujejo, pustijo v okoliških gozdovih. Poleg tega je okrog centra poškodovan del ograje, ki jo že prerašča,« je povedal občan.

Dejal je, da so lastniki okoliških gozdov poskušali že marsikaj, da bi stvari uredili, a neuspešno. Zato je videl še edini način, da dosežejo svoje, z objavo v časopisu.

Za pojasnilo smo prosili direktorja Komunale Črnomelj Sama Kavčiča, ki je priznal, da je ograja okrog zbirnega centra na nekaterih mestih res že dotrajana in jo nameravajo v prihodnjem letu obnoviti. Vendar je zatrdil, da ni zaradi poškodovane ograje okrog zbirnega centra nič več odpadkov. »V bližini dotrajane ograje ni v zbirnem centru nič uporabnega. Občan je namigoval na Rome, ki da odnašajo odpadke iz centra. Dopuščam možnost, da Romi res kaj odnesejo, a po izkušnjah je tega zelo malo, saj jim ni dosegljivo nič, kar bi bilo za njih uporabnega. Kovine, gospodinjske aparate, nevarne odpadke in elektronsko opremo imamo pod ključem, nameščene pa so tudi varnostne kamere. Ko je zbirni center odprt, je vedno prisoten vsaj en komunalni delavec. Ko pa je zaprt, so glavna vrata zaklenjena, kamere pa so povezane z alarmnim sistemom, ki se že dolgo ni sprožil,« je pojasnil Kavčič.

Da pa so gozdovi okrog zbirnega centra nasmeteni, je Kavčič pripisal malomarnim občanom. Shranjene ima fotografije, na katerih so kupi smeti, WC-školjka, avtomobilske pnevmatike, kosovni odpadki, ki so jih ljudje odložili v gozd nedaleč od zbirnega centra, namesto da bi jih pripeljali tja, kamor sodijo. »Ne vidim razloga, zakaj to počnejo. Če kdo misli, da bo moral za odlaganje kakršnih koli odpadkov iz gospodinjstva v našem centru plačati, se moti. Vse je zastonj, zato pa bi želeli, da ljudje bolj poskrbijo za čisto okolje,« je še pripomnil direktor komunale ter dodal, da prihajajo prav k njim mnogi pogledat, kakšen je vzorno urejen zbirni center.

