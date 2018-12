Trinajsto novoletno srečanje na meji

31.12.2018 | 12:00

Na meji točno opoldan (Foto: M. G.)

Petrina - Pred trinajstimi leti sta Turistično športno društvo Kostel in Udruga za sport, rekreaciju i turizam »Kupa« iz Broda na Kolpi pripravili prvo prednovoletno srečanje na mednarodnem mejnem prehodu s Hrvaško Petrina-Brod na Kolpi, ki se ga vsa leta udeležujejo predstavniki policijskih postaj Kočevje in Delnice oziroma policijskih uprav iz Ljubljane in Reke, občinska vodstva Kostela in Delnic ter drugi povabljeni gostje .

Tokratno srečanje minuli petek, ki se je začelo točno opoldan na sredini mostu čez Kolpo, sta vodila predsednika obeh društev dr. Stanko Nikolič in Davorin Klobučar ter župana Kostela in Delnic Ivan Črnkovič in Ivica Knežević.

"Tudi na ta način povezujemo oba naša naroda, ki sta do vzpostavitve državne meje in tudi po njej živela v sožitju in strpnosti. Če bi naši vladi in najvišja politična vodstva ravnala tako kot mi ob meji, med državama ne bi bilo prav nobenih odprtih vprašanj," so na kratko strnili misli vsi govorci.

Redka poseljenost, odročne vasi in hribovito območje je v obeh obmejnih krajih večja težava kot morda šibka gospodarska slika. Ivan Črnkovič je poudaril, da država mora predvsem preko glavarine več denarja nameniti tem krajem, saj jim sredstva v občinskem proračunu zagotavljajo zgolj preživetje. "Seveda je rešilna bilka za to dolino čezmejno projektno sodelovanje. Doslej na tem ni bilo narejeno skoraj nič, jaz pa obljubljam, da bomo napeli vse moči, da nam uspe," ne dvomi Črnkovič.

"Predvsem si želim, da bi se na tem območju ustvarili pogoji, ki bi zagotavljali normalno življenje ljudi na obeh bregovih Kolpe. Kolikor vem so tudi pri vas demografske razmere sila zaskrbljujoče. Glavni razlog za migracije je pomanjkanje delovnih mest. Upam, da bosta vladi obeh držav to spoznale in pomagale povod tam, ker ima lokalna skupnost zvezne roke," se nadeja Knežević.

Več kot zgledno in predvsem profesionalno sodelovanje, tudi po namestitvi žične ograje, je med mejnimi policijskimi postajami, čeprav njihovo delo še posebej letos bremeni povečano število nezakonitega prečkanja državnih meja, pa so poudarili predstavniki mož v modremu.

Besedilo in fotografije: M. Glavonjić

