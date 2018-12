Kje bomo lahko silvestrovali na prostem?

31.12.2018 | 14:00

Fotografija je simbolična (Foto: Arhiv DL)

Dolenjska, Posavje, Bela krajina, Kočevsko-ribniško - Še nekaj ur nas loči od novega leta. Eni ga bodo pričakali doma, na ulici s sosedi.., drugi pa na kakšnem silvestrovanju na prostem. In kam se lahko odpravite odštevati ure oz. minute do leta 2019 na našem koncu Slovenije?

V Novem mestu se bo dogajanje na Glavnem trgu začelo ob 21. uri, nastopili bodo Gašper Rifelj in skupina Mi2. V Trebnjem ob 20. uri vabijo v Mestni park, kjer bodo za zabavo poskrbeli Drugi vagon in Zidaniški kvintet.

V Krškem bodo na ploščadi pred kulturnem domom od 21. ure dalje silvestrovali z ansamblom Fantje izpod Lisce, pred tem bo za veselo razpoloženje skrbel DJ Stenk. V Sevnici bo ob 17. uri pred lokalom Centrals' Sevnica najprej silvestrovanje za najmlajše, v novo leto pa bodo stopili z Rock Partyzani. V Brežicah bo pred mestno hišo od 22. ure dalje silvestrovanje s skupino Harmonk'n roll.

V Črnomlju bodo od 21.30 dalje silvestrovali na parkirišču pri gradu Črnomelj s Tamburaško skupina Melos in Matevž Banovec triom. V Metliki so prireditev poimenovali Po Urbanovi poti v 2019!, ob 21. uri bo zbor pohodnikov in ogrevanje na Trgu svobode, od 22.30 pa zabava v velikem šotoru s skupino Mladi Belokranjci. V Semiču Planinsko društvo Semič vas vabi na Silvestrski pohod na Smuk, zbor bo ob 20. uri na Štefanovem trgu, pa tudi na Gabru in Štrekljevcu.

Na prostem lahko novo leto pričakate tudi v Kočevju s skupino Top Band (od 22. ure) in Ribnici s skupino Fortissimo (od 21. ure).

Kjerkoli že boste preživeli nocojšnje odštevanje do leta 2019, vam uredništvo Dolenjskega lista želi SREČNO NOVO LETO!

M. Ž.