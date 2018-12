Vozilo s cestišča na bok

31.12.2018 | 18:30

Foto: Arhiv DL

Na cesti Jablanica-Boštanj v občini Sevnica je nekaj pred sedmo uro zjutraj osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se prevrnilo na bok. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, stabilizirali vozilo in odklopili akumulator ter s tehničnim posegom izvlekli in postavili vozilo nazaj na cestišče. V nesreči ni bilo poškodovanih oseb.

V Bojsnem prekuhavanje vode ni več potrebno

Javno podjetje Komunala Brežice obvešča vse uporabnike pitne vode v naselju Bojsno, da prekuhavanje pitne vode zaradi mikrobiološke neskladnosti pred uporabo za pitje in prehranske namene od danes ni več potrebno.

M. Ž.