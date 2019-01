Antares: V podjetje prihaja mlajša generacija

Družina Rožman tesno sodeluje (od leve): Žan, Evald, Sandra in Andraž ob odprtju trgovine v Krškem (Foto: arhiv podjetja)

Spodnja Pohanca, pri Artičah - Morda se komu podjetje, ki ima 200 tisoč evrov prometa na leto in osem zaposlenih, ne zdi nič posebnega. A kdor le malo pozna negotove razmere, v katerih posluje slovensko gospodarstvo, lahko samo čestita vsakemu od podjetnikov, ki se mu je uspelo razviti. V vrsti za čestitke je gotovo tudi Antares, ki ga je kot samostojni podjetnik pred 25 leti zastavil Evald Rožman.

Rožman, ki je delal v šentjernejski Iskri na procesnem inženiringu, se je ob tem za hobi začel ukvarjati še z oblikovanjem in kmalu postal samostojni podjetnik. V prvi vrsti se je ukvarjal z računalniškim inženiringom, izdeloval je tudi reklamne napise in nudil grafične storitve. Takrat je kupil prvi tiskalnik, saj so nastajajoča podjetja potrebovala take storitve, na veliko so naročala tudi poslikave vozil, zato je zaposlil prvega delavca, nato drugega …

PODJETJE IZ GARAŽE

Delali so za mala in velika podjetja, npr. Mercator, ki so iskala reklamne table in veliko povpraševala po vizitkah, ki sta jih tiskala dva kooperanta. »Počasi smo vzpostavili svojo tiskarno in začeli delati tudi vso papirno galanterijo. Največji 'boom' je prinesla digitalizacija, saj smo lahko z manjšimi stroški delali tudi male serije. Dejavnost smo nato dopolnili s programom poslovnih daril (koledarji, pisala ipd.) in zaposlili varilca, saj smo sami izdelovali tudi konstrukcije za tabele. Leta 1997 smo začeli graditi novo delavnico, ker smo dotlej delovali v garaži,« opiše začetke poslovne poti ustanovitelj in direktor.

Iz opisa lahko razberemo, da prisega na široko paleto dejavnosti, kar je za podjetje in zaposlene bolj varno. »Včasih gremo celo preširoko, ampak bili so že časi, ko skoraj čez noč ni bilo več naročil, ko naročniki niso plačevali. Takrat smo se, na primer, začeli ukvarjati tudi z dejavnostjo rent-a-car,« pojasni. Če promocijski tekstil in usmerjevalne označitve prodajajo vse leto, po drugi strani v dolgih zimah naročil za reklamne table skoraj ni. Takrat se ukvarjajo s talno signalizacijo in veliko tiskajo nalepke za industrijo za nekaj močnih kupcev.

POUDAREK NA TEKSTILU

Ko se je podjetje leta 2003 iz Arnovega sela, od koder je bil Rožman doma, preselilo v Spodnjo Pohanco, je velik poudarek namenilo promocijskemu tekstilu (majicam, jaknam …) in delovnim oblačilom. Podjetje Rožman, označevalni sistemi se je preimenovalo v Antares, v njem pa se je zaposlila tudi Evaldova žena Sandra, ki zdaj vodi prodajo. Kot je povedala, se je na začetku po potrebi lotila prav vsakega dela. »Pomembno je, da sva v podjetju dva domača,« ocenjuje Evald Rožman. Družina ni imela jasne ločnice med podjetjem in zasebnim življenjem, tako da sta sinova odraščala med tiskalnimi stroji in v delavnici, a po drugi strani je bila družina vsak dan skupaj.

Antares pri poslikavah in vseh vrstah tiska poskrbi za vse faze izdelave, od grafičnega oblikovanja, kot nam pove Andraž, starejši sin zakoncev Rožman, sicer še študent grafične in medijske tehnologije v Ljubljani, ki že s polno paro dela tudi v podjetju. »Že zdaj v veliki meri skrbi za nabavo, predračune, skladišče, logistiko in še veliko drugega, kar je za 21-letnika kar veliko,« ga pohvali mama Sandra in dodaja, da se v delo že vključuje tudi srednješolec Žan, ki se izobražuje za medijskega tehnika.

DELOVNA OBLEKA PO NOVEM

»Tako načrtujemo, da bo mlajša generacija prevzemala v podjetju vse večji delež posla. V podjetju nas je zdaj več, zato smo dejavnost dopolnili. Letos se kadrovsko in programsko povečujemo, saj se v naši osnovni dejavnosti zaradi velike konkurence cene zelo nižajo,« pove direktor.

Andraž očeta dopolni, da so letos dejavnost okrepili s ponudbo delovnih oblačil znamke Macseis. »Zahteve in potrebe delavcev so se spremenile – pomembno je dobro počutje v delovnih oblačilih, pa tudi zdravje in zmanjševanje poklicnih bolezni,« pojasni Andraž, ki dela v prodaji in je zdaj že zadolžen za ta program. S to znamko so že obstoječima nižjemu in srednjemu razredu dodali še višji razred delovnih oblačil, za katera se še posebej zanimajo ekipe, ki delajo na tujih trgih.

OBLEČI PODJETJE

Zaradi sodelovanja z Macseisom so konec oktobra v Krškem odprli še trgovino, prvo za to znamko v Sloveniji in jugovzhodni Evropi. »Želimo obleči celotno podjetje. Na račun pogodbe s to znamko smo že začeli sodelovati z mnogimi podjetji. V prodajalno pridejo končni kupci, saj je 60 odst. oblačil namenjeno tudi vsakdanji uporabi, in predstavniki podjetij, ki se odločajo o nabavi, nazadnje pa še zaposleni, ki pomerjajo oblačila. Mi jih še dodelamo in opremimo z logotipi z vezenjem ali različnimi drugimi tehnikami. V pol leta smo oblekli že 15 do 20 podjetij, kar kaže, da podjetja iščejo nekaj boljšega in da dajo več na zaposlene ter na imidž podjetja, zato vidimo na tem področju veliko priložnost,« pravita Evald in Andraž Rožman.

Želita si, da Antares ohrani posel, ki ga ima, poveča prihodke, se organizacijsko in kadrovsko prilagodi rasti ter naredi znamko Macseis prepoznavno ali celo vodilno v segmentu delovnih oblačil v Sloveniji in na Balkanu.

Članek je bil objavljen v 51. številki Dolenjskega lista z dne 20. december 2018.

