V novo leto s cenejšim bencinom in dizlom

1.1.2019 | 10:15

Ljubljana - Regulirani pogonski gorivi, neosvinčen 95-oktanski bencin in dizel, se bosta na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa in hitrih cest danes nekoliko pocenili. Za liter prvega bo treba odšteti 1,183 evra oz. 3,5 centa manj, dizel pa se bo pocenil za 5,5 centa na 1,194 evra, piše na spletni strani gospodarskega ministrstva, je poročala STA.

Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami. Drugod po državi so cene 95-oktanskega bencina in dizla regulirane.

Slovenski vozniki se bodo torej v leto 2019 zapeljali ceneje kot pred letom dni. Za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina je bilo namreč treba 1. januarja lani na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa in hitrih cest odšteti 1,286 evra, za liter dizla pa 1,241 evra.

STA, M. Ž.