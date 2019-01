Na avtocesti trčili vozili

1.1.2019 | 08:15

Na avtocesti v smeri Obrežja med počivališčem Starine in priključkom Kronovo sta danes ob 4.16 trčili osebni vozili. V nesreči se je poškodovala ena oseba. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so jo oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine in počistili cestišče. Za odstranitev posledic nesreče so poskrbeli delavci DARS-a, je poročal novomeški regijski center za obveščanje.

Lani 638 izrednih dogodkov v Posavju

Brežiški kolegi o pomembnejših dogodkih ni poročal, so pa sporočili, da so v preteklem mesecu na območju Posavja zabeležili 22 izrednih dogodkov, od tega enajst v občini Krško, štiri v občini Sevnica in sedem v občini Brežice. V preteklem letu pa so na območju Posavja zabeležili 638 izrednih dogodkov, od tega 267 v občini Krško, 134 v občini Sevnica, 229 v občini Brežice in osem v občini Kostanjevica na Krki.

M. Ž.