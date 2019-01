Koliko dela prostih dni bomo imeli letos?

1.1.2019 | 09:05

Pred nami sta dva prosta dneva. (Foto: M. Ž.)

Ljubljana - Poslovili smo se od starega leta in vstopili v leto 2019. Pred nami sta dva prosta dneva, 1. in 2. januar, ki ju bodo številni izkoristili za obiske sorodnikov in prijateljev ter novoletna voščila. Vse lepo v novem letu, veliko zdravja in sreče vam želimo tudi v uredništvu Dolenjskega lista.

Predsednik republike Borut Pahor je, kot je poročala STA, v novoletni poslanici državljanke in državljane povabil k sodelovanju in medsebojnemu spoštovanju. "Bodimo našim otrokom zgled ponosnega naroda in velike domovine, kjer je dovolj prostora za vse," je pozval. Tako mi kot naši otroci moramo po njegovih besedah vedno držati skupaj. Vedno nas mora prevzemati duh skupnosti, pripadnosti in odgovornosti eden za drugega, je dejal.

Dela prostih dni bo 12

Letos bo skupno 12 dela prostih dni, kar je dan manj kot lani. Dan upora proti okupatorju, 27. april, bo namreč na soboto. Sicer pa bo letos moč štirikrat ostati doma kar devet dni ob le treh dneh dopusta, piše STA.

To bo prvič mogoče že v tem tednu, saj sta dela prosta dneva tako 1. kot 2. januar. Nato še v maju, v tednu, v katerem sta 31. oktober in 1. november, ter v decembru. 1. in 2. maj, ko praznujemo mednarodni dan dela, namreč padeta na sredo in četrtek, 31. oktober, dan reformacije, in 1. november, dan spomina na mrtve, na četrtek in petek, 25. december, božič, in 26. december, dan samostojnosti in enotnosti, pa na sredo in četrtek.

M. Ž.