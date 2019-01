Senovske učenke med svetovno elito

1.1.2019 | 14:00

Izvrstne senovske osnovnošolke (od leve) Lea Šterban, Petra Požun in Maja Kmetec z mentorico Leo Opravž Ostrelič in ponosnim ravnateljem Vinkom Hostarjem (Foto: B. B.)

Senovo - Učenke OŠ XIV. divizije Senovo Maja Kmetec, Petra Požun in Lea Šterban so v finalu tekmovanju v znanju, World Scholar's Cup, ki je novembra potekalo na elitni ameriški univerzi Yale, osvojile pet srebrnih in eno zlato medaljo. Za senovske devetošolke je to izjemen uspeh, saj je tekmovanje potekalo v angleščini, večina finalistov pa je prišla ali iz mednarodnih šol ali šol v angleško govorečih državah.

Dekleta so se na tekmovanje pod mentorstvom učiteljice angleščine Lee Opravž Ostrelič začele pripravljati lanskega septembra. »Kot anglistko me je pri tekmovanju privlačila predvsem možnost, da jezik, ki se ga učimo v šoli, uporabimo tudi v praksi. Sicer pa je to zelo široko zastavljeno tekmovanje, kjer preverjajo znanje iz vseh predmetov,« pripoveduje Opravž Osterličeva.

Tema letošnjega tekmovanja, ki ga organizira univerza Yale, je bila prepleteni svet, razdeljena pa je bila na šest področij: zgodovina, naravoslovje, umetnost, glasba, medsebojni odnosi in literatura. Prvi krog tekmovanja je bil februarja v Ljubljani. »Teme razpišejo januarja, tako da je bilo časa za priprave do prvega kroga malo, temu primerna je bila tudi zahtevnost vprašanj, ki raste iz kroga v krog,« pripoveduje mentorica. Senovske učenke so v Ljubljani osvojile štiri zlate in pet srebrnih medalj ter si s tem zagotovile uvrstitev na naslednjo stopnjo tekmovanja, ki je bilo julija v Barceloni. Takrat so bile še uspešnejše, saj so med 2.150 udeleženci iz 56 držav osvojile kar 11 medalj (pet zlatih in šest srebrnih) in se kvalificirale na zadnjo stopnjo tekmovanja (Tournament of Champions). Tam so se Lea, Maja in Petra merile z 2.300 vrstniki iz 58 držav. Večina tekmovalcev je prihajala iz Azije, od slovenskih šol pa je bila v finalu le še mednarodna osnovna šola Danile Kumer iz Ljubljane.

V finalu so morali učenci reševati dva testa, ki sta se nanašala na šest področij, napisati kreativni esej in sodelovati v treh debatah. »Tekmovanje je bilo za vse velika izkušnja in potrditev, da nam lahko nekaj uspe, če se zadeve lotimo resno,« pravi Lea Šterban, ki je v finalu osvojila srebrno medaljo v debati. Z zlatom iz naravoslovja se je okitila Maja Kmetec, Petra Požun pa je dobila srebrno medaljo za esej. Kot ekipa so dekleta prejela še vsaka po eno srebrno medaljo. »To je za nas dober rezultat, saj se težko kosamo z mednarodnimi šolami, na katerih je World Scholar's Cup včasih celo del rednega predmetnika,« pravi Opravž Osterličeva.

Poleg univerze Yale, kjer je potekalo finale, so senovske učenke med svojim bivanjem v ZDA z mentorico obiskale še dve ugledni univerzi, MIT in Harvard. Kar so videle tam, jih je navdušilo do te mere, da bi študij vse najraje kar takoj nadaljevale na eni od njih, a pred dekleti je najprej odločitev o izbiri srednje šole. »Zaradi domačih okoliščin se bom najbrž vpisala na poklicno strojno šolo,« pravi Petra. Maja tehta med brežiško in novomeško gimnazijo, Lea pa si želi na drugo mariborsko gimnazijo.

Na senovski osnovni šoli se na nove izzive World Scholar's Cupa pripravljajo tudi letos, uspeha, kakšnega so dosegle Lea, Maja in Petra, pa jih je kar malo strah. Samo udeležba v finalu je namreč stala približno 10.000 evrov. »Letos smo se tekmovanja udeležili prvič in v tem zagonu smo bili zelo uspešni tudi pri zbiranju donatorskih sredstev. Vprašanje je, ali bo tudi drugo leto tako. Otroci so zelo motivirani in tudi jaz si želim, da bi udeležbo na tekmovanju nadaljevali, a ne vem, kaj bo, če se nam na tekmovanju v Ljubljani spet ne bo uspelo uvrstiti v drugi krog, saj bo ta prihodnje leto v Pekingu,« je nekoliko zaskrbljena Opravž Osterličeva.

Članek je bil objavljen v zadnji, 52. številki Dolenjskega lista v letu 2018.

B. Blaić