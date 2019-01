Štirje pogumneži skočili v mrzlo Krko

1.1.2019 | 18:30

Prvi je letos v Krko, ki je imela okoli šest stopinj Celzija, skočil domačin Igor Golob.

Štirje pogumneži, ki so se odločili nadaljevati tradicijo skokov v mrzlo Krko.

Soteska - Kar lepo število obiskovalcev se je danes okoli 13. ure zbralo pri mostu v Soteski, kjer so bili priča nenavadnemu podvigu. Štirje pogumni možje so se odločili nadaljevati tradicijo skokov v mrzlo Krko, ki je imela okoli šest stopinj Celzija.

»Občutki so dobri. Ozračje ima okoli štiri stopinje Celzija, voda pa je celo nekoliko toplejša. Bolje bi bilo, da bi bilo zunaj še bolj mrzlo. Sam nimam težav s skakanjem v tako mrzlo vodo. To je nekakšna tradicija za uvod v novo leto,« je dejal Igor Golob, ki se že od začetka udeležuje tovrstnih skokov v Krko. Poleg njega so pogum zbrali še Vladimir Volf, ki je nedavno praznoval 60. rojstni dan, Dušan Dragan in Dušan Vavpič, ki ga mnogi kličejo Dule. Številni radovedneži so z zanimanjem spremljali njihov podvig in jih tudi nagradili z bučnim aplavzom.

Praznični novoletni skoki v Krko s soteškega mostu imajo že kar dolgo tradicijo. Idejni oče je bil že pokojni Tone Škufca, ki je imel s skoki veliko načrtov, a je imel zaradi birokratskih zapletov precej težav pri pridobivanju potrebnih soglasij. Nekdaj je bila udeležba številčnejša, zato je bilo tudi obiskovalcev precej več. Zadnja leta se zbere le še nekaj, ki se odločijo, da za prvega januarja iz 5-metrskega mostu skočijo v ledeno reko.

Za mnoge Soteščane je to družaben dogodek, ki se ga z veseljem udeležijo. »Tradicija je, da se za prvega januarja zberemo tukaj in si vsi voščimo srečno novo leto,« je povedala ena od domačink.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija