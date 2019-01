Vesel belokranjski vstop v leto 2019

1.1.2019 | 16:00

Pohodnike po Urbanovi poti je na začetku pospremil rahel dež.

Črnomelj, Metlika, Semič - O tem, da so Belokranjci veselo vstopili v novo leto, ni dvoma. To so med drugim potrdili tudi številni ognjemeti, kar pa je hkrati tudi dokaz, da so mnogi takoj potem, ko je odbilo polnoč, odšli na prosto. Celo vreme jim je bilo zelo naklonjeno, saj je bilo razmeroma toplo, ker pa ni bilo megle, so bili ognjemeti daleč vidni. Mnogi so lahko občudovali ne le belokranjske ognjemete, ampak tudi tiste nad hrvaškimi vasmi onkraj Kolpe.

Sicer pa so številni Belokranjci tudi novo leto pričakali na prostem, saj so silvestrovanja pripravili v vseh treh belokranjskih občinah. V Črnomlju so rajali na parkirišču pri gradu, za glasbo pa sta poskrbela tamburaška skupina Melos in Matevž Banovec trio. S prisotnimi je nazdravil tudi župan Andrej Kavšek.

V metliški občini so se pohodniki na Silvestrovo podali po Urbanovi poti z metliškega Trga svobode (v galeriji), pred odhodom pa je pohodnikom zaigrala Mestna godba Metlika. V velikem šotoru na Grabrovcu jih je zabavala skupina Mladi Belokranjci, ob vstopu v novo leto pa jim je voščil župan Darko Zevnik. Planinsko društvo Semič pa je pripravilo silvestrski pohod na Smuk z Gabra, s Štefanovega trga v Semiču in s Štrekljevca.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

