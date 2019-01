Z avtom obstal na tirih

2.1.2019 | 09:00

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči ob 21.05 je na Ljubljanski cesti v Novem mestu voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste po brežini in obstal na železniških tirih.

Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega voznika oskrbeli in prepeljali v novomeško bolnišnico. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj in odklopili akumulator. Dežurni na 112 so o dogodku obvestili tudi dežurno službo Slovenskih železnic.

O ostalih izrednih dogodkih v minuli noči dežurni ne poročajo.

M. M.