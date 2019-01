Od nekaj sto do več kot dva tisoč evrov

Novo mesto - Slovensko gospodarstvo ima za sabo eno najuspešnejših poslovnih let. Ali so teh uspehov v obliki nagrad za poslovno uspešnost deležni tudi zaposleni, smo povprašali več kot 40 podjetij v širši dolenjski regiji, ki po naši oceni poslujejo uspešno. Odgovorila nam je nekaj manj kot polovica vprašanih.

V našem največjem podjetju, Krki, v kateri je 6.008 zaposlenih, so božičnico izplačali prejšnji petek. Znašala je 1.310 evrov (vsi zneski so navedeni v bruto vrednosti) prejeli pa so jo vsi, tako redno zaposleni kot agencijski sodelavci. Božičnice se je razveselilo tudi vseh 580 zaposlenih v Krkini hčerinski družbi Terme Krka, kjer je bila nekoliko nižja in je znašala 1.139 evrov.

Najvišjo božičnico v zadnjih letih so prejšnji četrtek izplačali v Revozu. V enotni višini 1.400 evrov jo je prejelo vseh 3.400 sodelavcev, tako redno zaposleni kot agencijski delavci.

Najvišjo nagrado za delovno uspešnost med podjetji, ki so nam odgovorila na vprašanja, imajo letos v Adri Mobil, v kateri je nekaj več kot 1.000 zaposlenih. Tisti, ki so bili v družbi zaposleni vse leto, so oz. bodo prejeli bonus v skupni višini 2.300 evrov. Za nekoliko manjšo nagrado, a še vedno v najvišjem znesku, ki še ne šteje v dohodninsko osnovo, so se odločili v Adrijini hčerinski družbi Adria Dom iz Kanižarice – 233 zaposlenih je dobilo 1.632 evrov božičnice.

Bogate nagrade za delovno uspešnost ob koncu leta že tradicionalno izplačujejo v ribniškem Inothermu. Tudi oni so se odločili za najvišji še neobdavčeni znesek v višini 1.632 evrov, višina izplačila, ki je bilo 14. decembra, pa je bila odvisna od prisotnosti na delu. Poleg tega bodo zaposleni, teh je 240, januarja prejeli še eno nagrado. Njena višina še ni določena.

Precej skromnejša bo nagrada za zaposlene v Skupini TPV. Pri decembrski plači bo vseh 1.247 redno zaposlenih in agencijskih delavcev dobilo še 300 evrov nagrade za poslovno uspešnost.

V Plastoformu iz Šmarjete bo vseh 260 zaposlenih januarja prejelo 13. plačo, in sicer v enotni višini 1.200 evrov. Tudi v letošnji regijski gazeli, Roletarstvu Medle, bodo nagrado za uspešnost izplačali na začetku januarja, znašala pa bo 1.100 evrov. Polno nagrado bodo prejeli zaposleni, ki so bili v podjetju vse leto in niso koristili bolniške odsotnosti, pri drugih bo sorazmerno nižja. V Roletarstvu Medle in njegovem invalidskem podjetju je 147 zaposlenih.

Družba Treves z Biča bo nagrado za poslovno uspešnost izplačala 4. januarja, dobilo pa jo bo vseh 146 redno zaposlenih in agencijskih delavcev. Osnova za izračun nagrade znaša 1.600 evrov, končni znesek bo odvisen od prispevka vsakega posameznika k uspehu podjetja, za kar imajo v podjetju izdelana natančna merila, nam je pojasnil direktor Andrej Baškovič. V povprečju bo nagrada znašala nekaj več kot 1.400 evrov, več kot tretjina zaposlenih pa bo prejela maksimalen znesek, 1.600 evrov.

Na zadnji dan letošnjega leta bodo božičnico izplačali tudi v Trimu. Polno božičnico v višini 415 evrov bodo prejeli zaposleni, ki so v podjetju že več kot eno leto, tisti, ki so v Trimu zaposleni med 6 in 12 mesecev, pa jo bodo prejeli v sorazmernem deležu. V podjetju je bilo konec novembra 374 zaposlenih.

V družbi Rem, ki ima 228 zaposlenih, bodo nagrado za delovno uspešnost izplačali v prvi polovici januarja, zaposleni pa bodo prejeli nagrado v višini svoje osnovne bruto plače, pri čemer v Remu dodajajo, da pri izplačilu upoštevajo tudi prisotnost na delovnem mestu in oceno nadrejenega.

Podoben sistem imajo v družbi Akrapovič. »Zaposlenim v prvih mesecih naslednjega leta izplačamo nagrado glede na njihovo uspešnost pri doseganju ciljev preteklega leta. Nagrada je ob dobri oceni uspešnosti zaposlenega lahko višja od njegove plače,« pravijo v Akrapoviču, kjer je več kot 1.000 zaposlenih.

Brez nagrad ne bodo ostali niti v nekaterih posavskih podjetjih. V Stillesu je nagrado že prejelo vseh 279 zaposlenih, ni pa bila ta za vse enaka – v skladu z internimi akti je najnižja nagrada znašala 320 evrov, najvišja pa 834 evrov.

V sevniškem Preisu, ki ima 215 zaposlenih, so vsi, ki so v podjetje prišli pred letošnjim decembrom, dobili 244 evrov božičnice. Za podobno nagrado, 230 evrov, so se odločili tudi v Vipapu. Dobilo jo je vseh 380 redno zaposlenih in agencijskih delavcev, končna višina nagrade pa je bila odvisna tudi od prisotnosti na delu v letošnjem letu.

Nagrado zaposlenim, ki so bili v podjetju zaposleni vse leto, so v obliki 13. plače izplačali tudi v Kostaku. Zaposleni, teh je 424, so v povprečju dobili eno dodatno plačo, nagrado so po enakih kriterijih prejeli tudi zaposleni v drugih družbah skupine Kostak, v kateri je skupaj 527 delavcev.

Brez nagrade niso ostali niti v Lisci. Tam je zaposlenih 289 ljudi, vsi pa so dobili 550 evrov božičnice.

