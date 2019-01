Prvi sneg bo za marsikoga šok

2.1.2019 | 17:45

Če bo zima radodarna s snegom, bodo tisti, ki do bivalnih vikendov dostopajo po nekategorizirani cesti preko zasebnih zemljišč, za čiščenje morali poskrbeti sami ali predlagati brezplačni prenos na občino. (simbolna slika, foto: M. M.)

Novo mesto - Letošnja zima (za zdaj) s snegom ni ravno radodarna, a v kolikor bo, bo nedavna odločitev MO Novo mesto vplivala na številne, ki jim po novem izvajalci zimske službe ne bodo več čistili cest do njihovih domov. Dopis o spremembah pri izvajanju zimske službe so krajevne skupnosti dobile šele v začetku decembra, čeprav naj bi te veljale že v tej sezoni.

Sezona se je sicer uradno začela že 15. novembra, zato toliko bolj preseneča občinski dopis vsem krajevnim skupnostim z dne 3. december. V njem so med drugim zapisali, da so pri načrtovanju zimske službe ugotovili, da se je doslej izvajala tudi na zasebnih zemljiščih. Z novo sezono pa namerava občina oz. njen pogodbeni izvajalec CGP čistiti le kategorizirane ceste ter tiste nekategorizirane, ki imajo status javnega dobrega ali so v občinski lasti.

»V kolikor je nekategorizirana cesta v zasebni lasti in se uporablja za javni cestni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te ceste predlaga njen prenos med občinske ceste. Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če se njen prenos opravi brezplačno in se jo vpiše v zemljiško knjigo kot javno dobro ali kot v lasti MO Novo mesto,« je navedeno v dopisu, ki sta ga pripravila vodja oddelka za promet in mobilnost Miloš Dular in podsekretar Janez Zore. Občina je vodstva svetov KS na ta način tudi zaprosila, da o spremembi obvestijo svoje občane na območju posamične KS.

BREZPLAČEN PRENOS

»Želijo si kar brezplačen prenos našega zemljišča na njih, čeprav že vsa leta cesto uporabljajo vsi. In četudi je to področje treba urediti, kako naj to storimo v tako kratkem času?« nas je vprašal eden od vaščanov iz okolice Novega mesta, ki je želel ostati anonimen. Po dodatna pojasnila in predvsem posledice takšnega ukrepa smo se obrnili na MO Novo mesto.

»Iz preteklih izkušenj ugotavljamo, da se vse več ljudi preseljuje na podeželja v vikende, kjer imajo dostope do bivalnih objektov urejene po zasebnih zemljiščih. Predvsem v zimskem obdobju pa občani pričakujejo, da se služba rednega vzdrževanja javnih cest izvaja tudi na teh zemljiščih. Nekatere občane smo tudi sami obveščali, z obvestilom krajevnim skupnostim pa smo le želeli, da bi bile tudi one o tem obveščene in dodatno pripomogle k obveščanju dotičnih občanov,« so dodatno pojasnili z rotovža.

Četudi je treba to področje urediti, česar se zavedajo tudi v krajevnih skupnostih, je ostalo odprto vprašanje, zakaj tako pomemben ukrep uvajajo tako na hitro. »Gre za ukrep optimizacije javne službe, s katerim uvajamo boljši nadzor nad porabo javnih financ,« so odgovorili z občine in postregli s statistiko zimske službe. Zagotavljajo jo na dobrih 122 km lokalnih cest, 7,3 km glavnih mestnih cest, 11 km zbirnih mestnih in krajevnih cest, 13,8 km mestnih in krajevnih cest, 254 km javnih poti, 2,7 km javnih poti za kolesarje ter 67 km pločnikov in 15,9 km nekategoriziranih poti. Skupni obseg zimske službe torej znaša slabih 500 km, zanjo pa so v predlanski sezoni porabili slabih 636.500 evrov in v lanski skoraj še enkrat več, tj. okoli 1,24 milijona evrov.

NEJASNE EVIDENCE

Seveda nas je zanimalo, koliko kilometrov cest, ki potekajo po zasebnem, po novem ne bo več deležnih čiščenja in pa koliko denarja bodo zaradi tega predvidoma privarčevali. »Evidence so premalo jasne, da bi lahko ocenili dolžino teh cest,« so zapisali v službi za odnose z javnostmi in nadaljevali, da »je zaradi nepredvidljivih količin snega nemogoče napovedati, na kakšen prihranek lahko računamo letos«.

Končen strošek zimske službe je razumljivo odvisen od dejanskih vremenskih razmer, pa vendar ni povsem jasno, zakaj tako pomemben ukrep sprejemajo decembra, medtem ko se je plan letošnjega izvajanja zimske službe, kot izhaja iz dokumenta družbe CGP, delal že oktobra oz. novembra. Obsežen in natančen plan zajema 94 strani, v njem so natančno popisane domale vse ceste, po katerih bodo izvajali zimsko službo, kdo bo skrbel zanje, s kakšno mehanizacijo, posipnim materialom itd. Letošnji strošek vsega skupaj je ocenjen na 1,24 milijona evrov, torej je enak lanskemu, in iz njega prihrankov, ki bi izhajali iz zadnjega občinskega sklepa, ni mogoče razbrati.

OBVESTILI 10 OBČANOV

Tudi po dodatnih pojasnilih z občine tako ni mogoče niti oceniti, za koliko občanov takšen ukrep sploh velja oz. koliko je tistih, ki bodo ob prvem obsežnejšem sneženju ostali na neočiščenih cestah. Z občine pravijo, da so 11. decembra o tem dodatno obvestili »še deset občanov, za katere vemo, da jih ta ukrep zagotovo tangira«, preostalo naj bi kar same uredile krajevne skupnosti, ki prav tako nimajo seznama tovrstnih cest in njihovih lastnikov.

»V primeru cest, ki potekajo po zasebnih zemljiščih, gre za to, da so se v preteklosti urejali dostopi do objektov, pri čemer se bodisi ni pazilo na lastništvo zemljišč bodisi so bila dana soglasja za ureditev cest brez plačila kakršnih koli kupnin, odškodnin ali nadomestil, lastništvo pa nikoli ni bilo urejeno. Marsikje imajo občani dostop do svojih objektov urejen s služnostmi, zato je urejanje takšnih poti v domeni služnostnih upravičencev in ne občine. Občina je dolžna odkupiti le kategorizirane ceste, ki potekajo po zasebnih zemljiščih, za preostale nekategorizirane poti, ki potekajo po zasebnih zemljiščih, pa je z odlokom jasno navedeno, kdaj in na kakšen način bodo prevzete,« so še dodali z MO Novo mesto.

Članek je bil objavljen v 52. številki Dolenjskega lista z dne, 27. december 2018.

Mirjana Martinović

novejši najprej Komentarji (1) 47m nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni matjaz Pa dobr bi bilo imet tudi kak nadzor nad temi pluženji in posipavanji. Kakšna dva tedna nazaj sem imel priložnost gledat, kako so posipavali tako cestarji s kamionom kot tudi traktorist. Po eni in isti lokaciji je šel prvo posipavat kamionar, 5 minut za njim pa še traktorist. Ni bilo pa ne snega ne zmrzali. Se sprašujem že to, zakaj so sploh posipavali, nato pa še tako neorganizirano. Edino kar v tej zgodbi drži, je to, da je bilo oboje plačano. S tem da je kamionar posipaval po tej isti lokaciji večkrat v roku ure, a zunaj plus. Podobne zadeve opažam tudi pri pluženju. Plužijo cesto tudi kot več dni zapored ni padal sneg, zunaj je toplo in se sneg topi. A možakarji lepo plužijo po tleh, da se vse iskri. Da o robnikih in jaških raje ne govorim .... Pa komaj čakam, da vidim pluženje po novem Glavnem trgu :) To bo smeha, ko bodo kocke ven letele... Dejte naredit kaj več nadzora nad tem aktivnostmi, konec koncev vse to mi plačujemo. Preglej samo prijavljene komentatorje