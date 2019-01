Od danes prepovedana uporaba pirotehnike. Peticijo podprlo več kot 40 tisoč ljudi

2.1.2019 | 14:45

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Od danes ni več dovoljena uporaba pirotehničnih izdelkov prve kategorije, katerih glavni učinek je pok. Za prekršek je predpisana globa od 400 do 1200 evrov in tudi odvzem pirotehničnih izdelkov, so spomnili na Policijski upravi Kranj in pozvali, da upoštevate to prepoved.

Uporaba določenih pirotehničnih izdelkov prve kategorije je bila sicer po poročanju STA dovoljena od 26. decembra do 1. januarja. Prodaja, posest in uporaba izdelkov druge in tretje kategorije, katerih glavni učinek je pok, pa je ves čas prepovedana. Ob tem policisti in zdravstveni delavci opozarjajo zlasti na nevarnost uporabe pirotehnike, če je ta narejena doma.

Policisti so v tem času kar nekajkrat zasegli prepovedane pirotehnične izdelke. Jeseniški policisti so na podlagi prijave v torek popoldne zaradi objestne rabe pirotehnike v enem postopku obravnavali tri osebe. Zasegli so 48 kosov pirotehnike. S prekrškom bodo seznanili pristojno okrajno sodišče, so danes sporočili s PU Kranj.

Nujni medicinski pomoči v univerzitetnih kliničnih centrih v Ljubljani in Mariboru sta na najdaljšo noč v letu nekajkrat nudili pomoč zaradi poškodb s pirotehničnimi sredstvi.

Sicer pa je zaradi uporabe pirotehničnih izdelkov v 10 primerih prišlo predvsem do poškodovanja zabojnikov za smeti in na objektih, so v torek sporočili s policije.

Kranjski policisti so na božič obravnavali prometno nesrečo, v kateri je osebni avtomobil povozil psa, ki je domnevno s skokom preko ograje zaradi pokanja pirotehnike pobegnil z dvorišča. Pes je po trčenju z osebnim avtomobilom poginil, je še navedla STA.

Nedavno je Tomaž Gorec iz Trebnjega na spletu objavil peticijo, ki se zavzema za polno prepoved pirotehnike in jo je do danes podpisalo že več kot 40.000 ljudi.

M. M.