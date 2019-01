V novomeški porodnišnici prvi Hugo

Hugo je s prihodkom na svet razveselil mamico Majo Kaisersberger-Vincek, očka Simona Vinceka in bratca Oskarja iz Novega mesta. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - V novomeški porodnišnici so na prvi otroški jok v letošnjem letu morali počakati do 6.05. Hugo je s prihodkom na svet razveselil mamico Majo Kaisersberger-Vincek in očka Simona Vinceka iz Novega mesta. Sicer sta po rodu oba Štajerca, a ju je pred tremi leti v dolenjsko prestolnico pripeljala služba. Hugo je bil že ob rojstvu pravi korenjak, saj je meril 53 centimetrov in tehtal 4150 gramov. Da je sreča mlade družine popolna, so pričali široki nasmehi na obrazu Maje in Simona ter štiri in polletnega Oskarja, ki je ob našem današnjem obisku razneženo gledal svojega bratca.

Maja je rok imela 27. decembra, a je Hugo poskrbel, da so dobili najlepše novoletno darilo, kar si ga lahko kdo sploh želi. »Porod je bil težak, žal se ni izšlo povsem po planu, tako da so mi na koncu pomagali s carskim rezom. A konec dober, vse dobro!« je zadovoljno dejala. Pri porodu so ji pomagali ginekolog in porodničar dr. Aleš Pišek ter babici Mojca Uršič in Alenka Selan.

Lani se je rodilo 1295 otrok

V novomeški porodnišnici so lani imeli 1284 porodov, od tega 11-krat dvojčke. Rodilo se je 1295 otrok, in sicer 689 dečkov in 606 deklic. Bilo je 56 porodov več kot v letu 2017, pa tudi leto 2019 se je začelo obetavno, saj so na prvi dan novega leta imeli tri porode. Poleg Huga sta vsem dan polepšala še deček in deklica.

M. Ž.

