Gasilci na požarišču našli mrtvo osebo

2.1.2019 | 18:30

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

V kraju Trbinc (občina Mirna) je okoli 16. ure gorela stanovanjska hiša. Gasilci PGD Mirna, Selo pri Mirni, Ševnica in Volčje Njive so pogasil požar, pregledali objekt in okolico. V hiši so našli mrtvo osebo. Dežurni delavec Elektro podjetja je poskrbel za odklop elektrike. Vzrok in okoliščine požara bodo raziskale pristojne službe.

Kot smo poročali, je sinoči nekdo z osebnim vozilom zapeljal z Ljubljanske ceste po brežini in obstal na tirih. Reševalci so ga odpeljali v bolnišnico, dežurni v ReCO Novo mesto pa danes poročajo, da so novomeški poklicni gasilci z avtodvigalom nekaj pred 11. uro vozilo odstranili. Delavci cestnega podjetja Novo mesto so zavarovali cestišče in počistili kraj nesreče.

Ob 16.26 so v bližini Roške ceste v Dolenjskih Toplicah gasilci PGD Dolenjske Toplice pogasili manjši kup lesenih odpadkov.

Dan je v Posavju minil bolj mirno, saj o izrednih dogodkih ne poročajo.

M. M.