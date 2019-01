Sedemdeseto leto; Konji ne bodo izumrli; EDŠ odkupil Majzljevo gostilno; Več kot milijon, ne le peščica

Čeprav izhaja že sedemdeseto leto je Dolenjski list še vedno nov in to vsak četrtek. Prva letošnja številka, kot je pri Dolenjskem listu že tradicija, prinaša obsežen letni pregled dogodkov na Dolenjskem, v Posavju in Beli krajini ter na Kočevsko-ribniškem, a tudi vsega, kar se je na tem območju dogajalo v zadnjih dneh, se ne more izogniti.

Po številu blagoslovov konj in udeležencev na teh prireditvah, se nam ni treba bati, da bi bile te plemenite živali pri nas obsojene na izumrtje, kar nekaj prireditev ob štefanovem pa so obiskali tudi naši novinarji, ki so potegnili črto pod lansko leto in z zadovoljstvom ugotovili, da sta spletna portala Dolenjskega lista dolenjskilist.si in lokalno.si lani doživela več kot 21 milijonov ogledov, kar pomeni, da je po statističnem povprečju vsak prebivalec območja, ki ga pokriva Dolenjski list, pogledal ali prebral več kot sto novic.

EDŠ odkupil Majzljevo gostilno

Majzljeva gostilna je, potem ko je novi lastnik na začetku jeseni porušil Recljevo gostilno, zadnja stara in spomeniško zaščitena stavba, ki kraju daje značaj, ki ni navadna kmečka hiša, ampak na svoj način kraju daje videz pomembnosti. Pred kratkim je dobila novega lastnika, javno podjetje Ekološka družba Šentjernej. Načrti novega lastnika vsaj za enkrat ne predvidevajo rušenja. Gostilne v tej stavbi sicer ne bo več, saj naj bi si novi lastnik v njej uredil lastne poslovne prostore. Vsaj to.

Več kot milijon, ne le peščica

Teritorialna obramba ni bila ne partijska in ne Demosova vojska, trdi general Janez Slapar. Človek ve, kaj govori, saj je bil med osamosvojitveno vojno načelnik republiškega štaba teritorialne obrambe. Teritorialna obramba je po njegovem preživela obdobje prehoda iz enostrankarskega v večstrankarski sistem, zavarovala je priprave na plebiscit in osamosvojitev. Skupaj s policijo, sistemom civilne obrambe in ob podpori praktično vseh Slovencev je zmagala v vojni za samostojno Slovenijo, je povedal na slovesnosti ob dnevu samostojnosti in enotnosti v Krškem.

