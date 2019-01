Krka izgubila s Šenčurjem

3.1.2019 | 08:05

Slika je ilustrativna. (Foto: I. V., arhiv DL)

Šenčur - V zaostali tekmi 7. kola Lige Nova KBM se je sinoči v Šenčurju Krka izgubila proti domači ekipi Šenčur Gorenjska gradbena družba z 86:90 (21:19, 25:28, 17:24, 23:19).

Novomeščani so bili v boju s Šenčurjem, ki jih je sinoči prvič vodil trener Konstantin Subotič, favoriti, tudi zaradi niza štirih zmag. A tokrat jim je spodletelo, tako da so doživeli tretji poraz.

V izenačeni tekmi je bil v končnici spretnejši Šenčur, ki je prekinil niz dveh porazov in prišel do pete zmage v sezoni. Novomeščani so bili v prvem polčasu večinoma v ospredju, vodili tudi za osem točk, bolj ali manj pa sta bili ekipi skupaj.

V tretji četrtini so pobudo prevzeli gostitelji, ki so se prav tako oddaljili, tudi za devet točk, a na začetku zadnje četrtine so Novomeščani razliko izničili. Sledile so izenačene minute, v zadnji minuti pa je Uroš Zadnik s prostima metoma poskrbel za prednost domačih z 90:84, 29 sekund pred koncem, kar je bil dovolj velik zalogaj za zmago Šenčurja, je poročala KZS.

Po tekmi je novomeški trener Simon Petrov povedal: »Preslabi smo bili v obrambi kot tudi v skoku. Enostavno smo bili premehki, da bi lahko zmagali. Šenčur je odličen nasprotnik, kar je nedvomno tudi pokazal. Kar nekajkrat smo pustili odprte napačne igralce pri metu za tri točke in tudi zato nismo uspeli narediti preobrata.«

M. Ž.