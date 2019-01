Podpisali s CGP

3.1.2019 | 11:10

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Straža - Občina Straža je z novomeškim podjetjem CGP sklenila koncesijsko pogodbo za izvajanje zimske službe na območju straške občine za obdobje od 2018 do 2023.

»Podjetje bo izvajalo pluženje in posipanje lokalnih cest in javnih poti. CGP bo v sklopu zimske službe skrbel za dobavo posipnega materiala in organiziral 24-urno dežurno službo,« je ob tem sporočil Matjaž Petruna z občine.

Na javnih površinah, kot so parkirišča, sprehajalne poti in nekateri pločniki, bodo zimsko službo izvajali zaposleni v občinskem režijskem obratu.

M. M.