V novem letu je bila prva Emma

3.1.2019 | 09:55

Mamica Paša Šljivić in njena Emma sinoči v brežiški porodnišnici v "domači" sobi številka tri. (Foto: M. L.)

Brežice - Emma Šljivić se je v porodnišnici v Brežicah rodila prva v letu 2019. Njena mamica Paša in očka Mihajlo sta pred tem že pripravila vse za njen topel sprejem v njihovem domu v Radečah.

»Enaintridesetega decembra zjutraj me je v porodnišnico pripeljala moževa sestra Gordana. Ob pol dvanajstih se je začelo, potem prvega januarja dve minuti čez eno zjutraj pa se je rodila Emma. Vse je šlo brez težav in kar hitro. Gordana je bila zraven pri porodu. Zelo rada ima moja otroka,« je povedala Paša, ki so jo kmalu po srečnem dogodku v porodnišnici obiskali domači, ob tem ko sorodniki iz oddaljenih krajev že tudi odštevajo dneve do veselega snidenja.

Paša je v brežiški porodnišnici tokrat rodila drugič. Ko je prišla prvič, se ji je rodil sin Nikola, ki ima zdaj štiri leta. »Tudi takrat sem bila v tej sobi, sobi številka tri. Takrat sem se tukaj počutila dobro. Osebje je v porodnišnici v Brežicah prijazno in poskrbi za nas, zato sem se odločila, da pridem sem tudi zdaj,« je povedala Paša.

Emma med tem pogovorom ni rekla skoraj ničesar; malce ji je hotelo iti na jok, ki pa ga je mamičino božanje pomirilo v trenutku. »Emma je pridna, je in spi. Zdrava je, kar je najbolj pomembno. Jaz sem tudi v redu,« je o počutju obeh povedala mamica.

Družina Paše in Mihajla, kjer se bo Nikoli zdaj pridružila sestra Emma, stanuje, kot rečeno v Radečah. Paša se v tem mestu počuti dobro, saj so domačini prijazni. Zaposlena je v podjetju Silico v Boštanju, njen mož je varnostnik.

V brežiški porodnišnici so bili v dežurni ekipi zdravnik Boban Gjakov, babica Andreja Žertuš, diplomirana medicinska sestra Anita Mujakić in otroška sestra Renata Vidrih. Ob našem obisku 2. januarja so bili v dežurni ekipi zdravnica Nataša Kočner, ter v posameznih izmenah babici Tanja Avšič in Karmen Vrtačič in otroški sestri Katarina Nemec in Marina Lukič in diplomirana medicinska sestra Tanja Mlinarič.

V brežiški porodnišnici je leto 2019 torej začela deklica, medtem ko so se zadnji dan lanskega leta rodili trije dečki. V tej porodnišnici so lani vpisali skupno 446 porodov in pri tem 451 otrok, ker so se petkrat rodili dvojčki, je povedala diplomirana babica Marina Lukič. Rodilo se je 235 dečkov in 216 deklic. Iz občine Brežice je bilo 168, kar pomeni 37 odstotkov mladih mamic, iz Krškega jih je prišlo 170 ali dobrih 38 odstotkov, 43 žensk je prišlo iz sevniške občine. Brežiško porodnišnico pa so izbrale tudi ženske iz različnih drugih krajev v Sloveniji in tako so prišle z območij Šoštanja, Ljubljane, Ivančne Gorice, Rogaške Slatine, Novega mesta, Metlike, Črnomlja, Slovenske Bistrice, Straže in Šmarjeških Toplic ter tudi iz sosednje Hrvaške iz Zagreba.

M. L.