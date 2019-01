Župan se je poslovil od direktorja občinske uprave

3.1.2019 | 18:10

Župan Franc Vovk na zadnji seji občinskega sveta. Stolček od direktorja občinske uprave (desno) je bil prazen. (Foto: R. N.)

Dolenjske Toplice - Pred dnevi je po občini Dolenjske Toplice zakrožila novica, da Rado Javornik ni več direktor občinske uprave. Ali to drži, smo preverili pri županu Francu Vovku, ki je za naš časopis potrdil, da bo prišlo do zamenjave na direktorskem stolčku.

»Ni odstopil, od njega sem se poslovil. Direktorji občinske uprave so običajno vezani na mandat župana. Kot novoizvoljeni župan imam možnost, da se v enem letu od nastopa svoje funkcije od njega poslovim. Ocenil sem, da je najbolje, da to zadevo čim prej uredim. Na tem delovnem mestu, ki predstavlja mojo desno roko, namreč želim nekoga, ki ga bom sam izbral,« je pojasnil Vovk.

Javornika, ki je pred prihodkom v Dolenjske Toplice že imel izkušnje z vodenjem občinske uprave, saj je to delo v preteklosti že opravljal na občini Trebnje, je na to mesto maja 2014 za dobo petih let imenoval nekdanji župan Jože Muhič. Pogodba o zaposlitvi bi se mu tako iztekla čez nekaj mesecev, zaradi predčasne prekinitve pa mu po besedah Vovka pripada sorazmerni delež odpravnine.

Za komentar smo povprašali tudi Javornika, ki je, kot pravi, delo že zaključil, saj bo do konca enomesečnega odpovednega roka izkoristil preostali dopust. Dodaja, da odločitev novega župana razume. »To je sestavni del te službe. Že leta 2014, ko sem postal direktor občinske uprave, sem vedel, da bi lahko čez nekaj mesecev kasneje, kajti jeseni so bile na vrsti lokalne volitve, izgubil službo. A sem vseeno sprejel izziv. Delo z ljudmi v Dolenjskih Toplicah mi bo ostalo v prijetnem spominu,« je povedal Javornik, ki še ne ve, kje bo nadaljeval službeno pot.

Na občini bodo objavili javni razpis za izbiro novega direktorja občinske uprave. Čeprav v javnosti že krožijo različna imena, kdo naj bi zasedel to delovno mesto, Vovk pravi, da sam še nima svojega kandidata. »Želel bi si nekoga, ki že ima izkušnje z delom v javni upravi,« je še dodal župan.

R. N.