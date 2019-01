Škocjanski malčki tudi v župnišču

3.1.2019 | 15:30

Irena Čengija Peterlin, ravnateljica OŠ Frana Metelka Škocjan, v okviru katerega deluje tudi Vrtec Radovednež.

Škocjan - Število otrok v škocjanski dolini že leta narašča. Tega so na občini veseli, čeprav so se leta ubadali s prostorsko stisko v Vrtcu Radovednež, ki deluje v okviru Osnovne šole Frana Metelka Škocjan. Želijo namreč, da imajo vsi njihovi otroci predšolsko varstvo zagotovljeno v domačem kraju.

Vrtičkarji so zato gostovali v šolskih prostorih, pa tudi izven, npr. v prostorih župnijskega doma. Dograditev in nadgradnja vrtca v Škocjanu, ki so jo uresničili leta 2017, je bila zato nujna. Dobili so tri nove igralnice, pedagoški kabinet in sanitarije ter dvigalo za gibalno prizadete otroke. Obenem so prenovili štiri stare učilnice v pritličju.

Škocjanski občinski svet je soglasje dal soglasno.

A kot kaže, vse to ni dovolj. Kot je na zadnji občinski seji obrazložila ravnateljica šole Irena Čengija Peterlin, je bila potrebna nova sistemizacija delovnih mest in sicer za novi zaposlitvi vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice, saj so s 1. januarjem oblikovali novo skupino za varstvo predšolskih otrok prve starostne skupine v Škocjanu. Znova ni šlo brez sodelovanja Župnijskega urada Škocjan, saj so prav v novem župnišču spet našli prostor za delovanje dodatnega oddelka. Ta se bo počasi napolnil, saj zdaj vrtec obiskuje 159 otrok, z 21. januarjem jih pride še šest in potem postopoma do marca 173. Občinski svet je soglasno dal soglasje k novi sistemizaciji delovnih mest - ker je v vrtcu deset oddelkov, je zaposlenih s 1. septembrom lanskega leta tudi 20 strokovnih delavk.

