Nevarna pirotehnika: dekle dobilo opekline po vratu in prsnem košu, otroku delno amputirali prst na roki

3.1.2019 | 12:20

V noči na 1. junuar so PU Novo mesto obvestili, da v novomeški bolnišnici oskrbujejo mladostnico, ki naj bi se poškodovala s pirotehničnih izdelkom. Imela je opekline po vratu in prsnem košu. Policisti so zbrali obvestila in ugotovili, da je do poškodbe prišlo v Škocjanu, kjer so imeli mladostniki zabavo. Ob prižiganju baterij se je ena izmed baterij prevrnila, izstrelek pa je mladostnico zadel v predel prsnega koša in vratu. Okoliščine kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti policisti še preiskujejo.

Iz novomeške bolnišnice so se znova oglasili na prvi dan novega leta v popoldanskih urah. Tokrat so policiste obvestili, da oskrbujejo otroka, ki se naj bi poškodoval s pirotehničnim izdelkom. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je otrok sam prižigal pirotehnični izdelek in se poškodoval. V bolnišnici so morali otroku zaradi hudih poškodb delno amputirati prst na roki. Okoliščine policisti še preiskujejo.

79-letnik se je poškodoval pri pristanku z jadralnim padalom

Na novega leta dan so nekaj po 16. uri so v bolnišnici zaradi zloma noge oskrbeli moškega, ki naj bi se poškodoval pri letenju z jadralnim padalom. Po prvih ugotovitvah policistov je 79-letni moški z jadralnim padalom vzletel z Vinjega vrha. Po pristanku pri Beli cerkvi je z nogo udaril ob tla in si poškodoval gleženj. Policisti bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Pijan v avtu spal kar na cesti

Brežiški policisti so bili na zadnji dan starega leta okoli 6. ure obveščeni, da je v Črešnjicah pri Cerkljah na vozišču avtomobil, ki ovira promet. Policisti so v vozilu našli 30-letnega voznika, ki je spal v vozilu in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,76 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pregloboko pogledal v kozarec in zapeljal s ceste

Policisti PP Novo mesto so bili na silvestrovo okoli 23.30 obveščeni o prometni nesreči v krožišču na Andrijaničevi cesti. Ugotovili so, da je 24-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Kršitelj, ki je vozil neregistriran avtomobil, je imel v litru izdihanega zraka 0,36 miligramov alkohola. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Z avtom se je prevračal po brežini in obstal na železnici

Novomeške policiste so 1. januarja okoli 21. ure obveščeni o prometni nesreči na Ljubljanski cesti. Novomeški prometniki so opravili ogled in ugotovili, da je voznik avtomobila, ki je vozil iz Bršljina proti Novem mestu, zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste, kjer je trčil v betonsko klop in se z vozilom prevračal po brežini v globino sedmih metrov. Avtomobil je po nesreči obstal na železniških tirih. Poškodovanega 36-letnega voznika so reševalci odpeljali v bolnišnico, kjer so mu oskrbeli lažje poškodbe. Policisti so še ugotovili, da voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil. Za povzročitelja nesreče je bil odrejen strokovni pregled za ugotavljanje vožnje pod vplivom psihoaktivnih snovi. Izdali mu bodo plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Odnesel ob televizijo in računalnik

Na Mirnopeški cesti v Novem mestu je v noči na 1. januar nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je televizijski sprejemnik in prenosni računalnik. Lastnika je oškodoval za 1000 evrov.

Prijeli tri tujce

Policisti PP Brežice so med opravljanjem nalog varovanja državne meje 31. decembra nekaj po 22. uri v Dobovi izsledili in prijeli tri tujce, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Dva tujca, ki sta se izrekla za državljana Maroka in Tujca, ki se je izrekel za državljana Tunizije so po zaključenih policijskih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

