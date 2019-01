Trojčki so razveselili Bukovčeve iz Novega mesta

Tjaša in Gregor Bukovec s trojčkoma Hano Loti, Lano Nio in Nikom. (Foto: podjetje Radenska)

Ljubljana, Radenci, Novo mesto - Rojstvo dveh deklic in dečka je bilo tretje in zadnje rojstvo trojčkov lani v Sloveniji. Pred dobrima dvema tednoma se je tako za tri srca povečala družina Bukovec iz Novega mesta. V 32 tednu nosečnosti so staršema Tjaši in Gregorju rodili Hana Loti (42 cm, 1470 g) in Lana Nia (42 cm, 1430 g) ter Nik (43 cm, 1860 g).

Trije porodi trojčkov so tudi statistično povprečje zadnjega desetletja, lani pa je prav vsem tem družinam pri nenadni širitvi pomagala Radenska. V sodelovanju s partnerji s podporo nadaljujejo v letu 2019 in vsem staršem, ki jih na ultrazvočnem pregledu presenetijo tri srca, podarjajo voziček, avtosedeže in paket praktičnih daril, so sporočili iz podjetja.

Tjaša in Gregor Bukovec pravita, da se nove vloge, ki jo imata kot »starša na kubik«, še ne zavedata povsem. Mami pri delu z otroci trenutno pomaga osebje v enoti intenzivne terapije v ljubljanski porodnišnici. Tam jih vsak dan po končani službi obišče tudi očka, že čez nekaj tednov pa bo družina skupaj doma.

»Sta bila dva? No, zdaj nista več dva … trije so!«

Mlada starša sta novico o trojčkih sprejela nekoliko lažje, ker sta za to izvedela postopoma, so v podjetju Radenska zapisali v sporočilu za javnost. »Dolgo časa sva se trudila, da bi zanosila, zato sva bila neizmerno vesela, ko sva odčitala pozitiven test nosečnosti. Komaj sva čakala na prvi, potrditveni ultrazvok, kjer sva izvedela, da ne bova dobila le enega, temveč kar dva otročka. To je bilo presenečenje, ki sva ga nekako lahko sprejela. Naslednji pregled nuhalne svetline, kjer naj bi izvedela, če je z otrokoma vse v redu, pa je bil res nepozaben, saj nama je zdravnica podala najbolj nepričakovano novico – da ne vidi dveh otročičkov,« se je spominjala Tjaša.

»Najprej sva razočarano pomislila, da je eden verjetno odmrl, kar je v tej fazi dokaj pogosto, nato pa naju je zdravnica milo rečeno presenetila z novico, da pričakujeva trojčke. Velik šok! Verjetno si lahko predstavljate, da naju je v trenutku zadela najširša možna paleta čustev, od najbolj pozitivnih, do največjega strahu. Ko sva se spogledala, sva se vseeno najprej nasmejala, kar je bilo verjetno ključno. Med vožnjo domov pa sva se že hecala, da ne greva na noben pregled več, da ne bi slučajno našli še kakšnega,« se je pošalil Gregor Bukovec.

Pripravila sta se na nepričakovano in upala na najboljše

Tako kot je novica presenetila zakonca Bukovec je šokirala tudi okolico. »Marsikdo je komentiral, če si sploh predstavljava, kaj naju čaka? Pa sva mu odvrnila: 'Ne, si ti?',« je povedal očka.

Veselo pričakovanje so spremljali tudi dvomi in bojazni. »Lahko rečeva, da so se najini bližnji odzvali tudi s strahom, tako kot midva. Nosečnost s trojčki je zelo tvegana in zato nama je bila predlagana redukcija dveh (enojajčnih), saj bi lahko prišlo do ogromno komplikacij. Tako sva po dveh dneh joka in neprespanih nočeh sprejela odločitev, da dava možnost vsem trem in nato upala na najboljši možen izid. Sedaj sva neskončno srečna, da se je vse tako lepo izšlo in sva postala starša trem zdravim otročičkom,« je dodala Tjaša.

»Proti koncu nosečnosti sva morala izpustiti zabave s prijatelji, ki so nama nato pošiljali slike, kako nazdravljajo na zdravje najinih otrok. Glede na to, kako pogosto je bilo to in glede na to, koliko so premolile in za koliko maš so darovale najine babice (prababice najinih otrok), so otroci enostavno morali biti zdravi,« je v smehu poval Gregor.

Družine se lahko prijavijo na www.trojcki.si

Dobrodelni projekt, ki družinam trojčkov lajša prve začetke, povezane tudi s financami, so v Radenski predstavili spomladi 2018. Akcija, kjer se je Radenski kot partner pridružilo podjetje Baby Center, je naletela na zelo dober odziv, zato jo nadaljujejo tudi v letu 2019.

»V Radenski pravimo, da lepe stvari vedno pridejo v tri. Kot po naključju smo v letu 2018 v Sloveniji z vozičkom osrečili prav tri družine. Želimo si, da bi jih v naslednjem letu obdarili vsaj še enkrat toliko. Družinam, v katere vstopijo tri srca, želimo pomagati na dolgi rok, zato nas veseli, da je naša akcija že prišla v zavest tistih, ki pričakujejo. Tako imamo že prijave staršev, ki se bodo trojnega naraščaja veselili v letu 2019 – in mi z njimi,« je dejala Alenka Dujanović, odgovorna za odnose javnosti v Radenski.

»Baby Center vsem bodočim in novopečenim staršem nudi roko za vse njihove začetke, zato smo izredno veseli in počaščeni, da nas je Radenska izbrala za partnerja. Zavedamo se, da je prihod novega družinskega člana nekaj najlepšega, a ker trojno veselje prinaša tudi trojne skrbi, tudi finančne, smo veseli, da lahko staršem pomagamo, da se osredotočijo samo na lepe trenutke,« pa je dodala Pia Tršinar iz marketinga za Baby Center, so še zapisali v sporočilu za javnost.

