FOTO: Franci zgorel v lastni hiši

3.1.2019 | 14:15

Danes so kraj dogodka pregledovali še kriminalisti.

Sveča sporoča da je v hiši ugasnilo življenje.

Trbinc, Mirna - Kot smo poročali že včeraj, so gasilci na požarišču na Trbincu v bližini Mirne našli mrtvo zoglenelo osebo. Danes je Alenka Drenik s PU Novo mesto sporočilo, da so bili trebanjski policisti včeraj nekaj po 16. uri obveščeni o požaru starejše stanovanjske hiše v kraju Trbinc, kjer naj bi prebival 44-letni moški. Požar so gasilci omejili in pogasili, v enem izmed prostorov pa je bilo najdeno moško truplo. Novomeški kriminalisti so opravili ogled in ugotovili, da je bilo žarišče požara v spalnici, kjer je bilo najdeno truplo. Okoliščine še preiskujejo, prve ugotovitve pa izključujejo tujo krivdo. Za pokojnega je bila odrejena sodna obdukcija. Kriminalisti bodo po zaključeni preiskavi in ugotovljeni identiteti pokojnega z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Na svoji Facebook strani so mirnski gasilci po intervenciji zapisali:

"Leto se je za nas žal začelo tragično. Ob 16.04 smo bili aktivirani na požar hiše na Trbinc. Izvozilo je 7 gasilcev z GVC 16/25. Sosedi so že prej pričeli z gašenjem. Pripravili smo notranji napad ter pričeli z gašenjem. V hiši sta napadalca našla mrtvo zoglenelo osebo. Domačinko so reševalci zaradi možnosti blažje zastrupitve z ogljikovim monoksidom prepeljali na pregled v UC SB Novo mesto. Skupaj z gasilci PGD Volčje Njive in PGD Selo smo požar pogasili. Pomagali smo policistom in kriminalistom pri razsvetljevanju kraja dogodka in pregledali prostore s termovizijsko kamero. Sožalje svojcem. Hvala pa tudi sosedom za čaj in pogostitev. NA POMOČ!"

Ko smo se danes pripeljali na Trbinc, smo pri hišni številki 12 srečali kriminaliste, ki očitno še ugotavljajo okoliščine dogodka. Vaščani so v šoku zaradi vsega, kar se je zgodilo. Nihče ni bil preveč zgovoren, uspelo nam je izvedeti, da je zadnje leto Franci Kalčič v hiši živel sam, prej pa je z njim bivala tudi mama, ki je umrla. Franci naj bi se držal bolj zase, ga je pa redno obiskovala sestra, ki sicer živi v Mokronogu.

Tekst in foto: Janja Ambrožič

