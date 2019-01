Osem let grozil, na koncu jo je zažgal

3.1.2019 | 17:00

Ivan Mikec z odvetnico Jasno Simčič

Novo mesto - V začetku lanskega maja je na Svetem Vrhu pri Mokronogu 67-letni Ivan Mikec poskusil zažgati svojo ženo Anico, ki je po spletu okoliščin k sreči preživela, v dogodku pa je hude opekline utrpel tudi sam. Tožilstvo mu očita poskus umora in na današnjem predobravnalnem naroku je tožilec Bojan Avbar v primeru priznanja krivde predlagal 10 let zapora.

"V tem primeru ne gre le za kaznivo dejanje zoper življenje in telo, gre za napad na svetost življenja. Ni sprejemljivo, da človek naredi nekaj takšnega, se zjoka, potem pa je vse v redu in gre domov brez kazni," je svoj predlog utemeljil tožilec, ki trdi, da je obtoženec ženo poskušal umoriti na grozovit in zahrbten način.

Namreč, pred slabim mesecem, ko je sodišče prvič razpisalo predobravnalni narok, je sodnica prebrala pismo žrtve - Mikčeve žene, ki je poudarila, da se imata z možem še vedno rada in naj ga sodišče oprosti, da bosta lahko skupaj živela naprej. Takrat je njegova odvetnica Jasna Simčič tudi predlagala, da se narok preloži, da bi obtoženec lahko še premislil o priznanju krivde oz. sklenil sporazum s tožilstvom.

Očitno se ta mesec ni zgodilo nič. Namreč, ko je tožilec prebral obtožnico, je Mikec dejal: "To ne drži, ni mogoče! Ne priznam krivde."

Grozil tudi pred kitičnim dnem

Bojan Avbar

In kaj je povedal tožilec? Uvodoma je dejal, da je pred kritičnim dogodkom zlasti v vinjenem stanju vse od leta 2010 ženi Anici grozil, da jo bo udaril, pa tudi kričal je na njo. "Bila je vse, samo človek ne. Občasno ji je tudi očital, da nič ne dela, da mora vse narediti sam," je rekel tožilec. Petega maja 2018 se je obtoženec prebudil okoli 11. zvečer. Ugotovil je, da žena spi, on pa je vstal in z vzglavnikom stopil do gospodarskega poslopja, kjer je vzel slamo in jo skupaj z vzglavnikom polil z motornim bencinom. Vrnil se je v spalnico, kjer je vse zažgal in ženi gorečo gmoto porinil v obraz. V tistem naj bi ji rekel: "Zdaj boste vsi pocrkali!" Žena je začela goreti, stekla je v kopalnico in se pogasila z brisačo. Opekline je imela na 12 odstotkih telesa.

Sojenje bo

Sledi sojenje, med katerim naj bi zaslišali celo vrsto prič, med drugim Mikčeve domače, da bodo ugotovili, kakšni so bili družinski odnosi, o okoliščinah dogodka naj bi podrobneje govorili gasilci in policisti, pa tudi izvedenci psihiatrije, alkohologije in forenzično kriminalistične stroke naj bi dobili besedo. Tožilec je predlagal, da sodišče pridobi še poročilo pristojnega centra za socialno delo, iz katerega bo razvidno, kakšne so bile družinske razmere pri Mikčevih.

Odvetnica Simčičeva je predlagala, da se zaradi varstva osebnega in družinskega življenja izključi javnost, temu pa je odločno nasprotoval tožilec Avbar: "Za to ni razlogov. Nasprotno, ta obravnava naj pokaže, da se tovrstni primeri ne bi smeli dogajati. Naj bo to generalno opozorilo tistim, ki konflikte rešujejo na tak grozovit in zahrbten način."

Danes so določili že prvi datum za glavno obravnavo, to je 25. januar.

Tekst in foto: Janja Ambrožič