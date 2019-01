V stanovanju mrtva oseba

3.1.2019 | 18:05

Ob 15.01 so na Prežihovi ulici v Brežicah posredovali gasilci PGD Brežice, ki so odprli vrata stanovanja v stanovanjskem objektu za katerimi se je nahaja mrtva oseba. Na kraju so bili prisotni reševalci NMP Brežice.

