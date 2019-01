Hotel Krka do marca brez gostov

Hotel Krka do marca ne sprejema gostov. (Foto: M. M., arhiv DL)

Novo mesto - Zadnje dni starega leta smo neuradno izvedeli, da naj bi mestni hotel Krka, ki je v lasti Term Krka, pred kratkim zaprli in trenutno v njem tudi ni mogoče rezervirati sobe. Hotel je s svojo ponudbo in lego v središču Novega mesta sicer zanimiv predvsem za poslovne in prehodne turistične goste.

Da bi preverili to informacijo, smo si ogledali ponudbo na sistemu Booking, ki nam je za datume tja daleč v leto 2019 odgovarjal, da so vse sobe razprodane. O tem, kaj se torej dogaja v hotelu, ali so ga res dokončno zaprli in zakaj, smo povprašali družbo Terme Krka.

Od tam so nam odgovorili, da v novomeškem hotelu Krka od druge polovice decembra do začetka marca prihodnjega leta (z izjemo prazničnih novoletnih dni) ne sprejemajo gostov.

»V tem času jih preusmerjamo v naše druge hotele, predvsem v hotel Šport na Otočcu, ki navdušuje z letos obnovljenimi športnimi sobami in prijetnim sprostitvenim centrom z bazenom s termalno vodo, savnama in prostorom za počitek,« so nam zapisali v odgovoru.

O tem, zakaj je tako, pa odgovarjajo, da bodo v hotelu Krka v omenjenem času izvajali redna vzdrževalna dela in da bo že pred začetkom pomladi pripravljen na novo sezono. Kot so še potrdili, v prostorih hotela ostajajo vodstvo družbe Terme Krka in njene skupne službe, medtem ko so sodelavce iz hotela začasno prerazporedili v druge organizacijske enote.

