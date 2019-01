Svetniki so zasedali le slabih 20 minut

4.1.2019 | 08:00

Andrej Kavšek je prvič vodil sejo občinskega sveta v vlogi črnomaljskega župana.

Kanižarica, Črnomelj - V črnomaljski občini je bilo že več let v navadi, da so imeli svetniki zadnjo sejo občinskega sveta v letu v restavraciji Štajdohar v Kanižarici. Ker je bila zadnja seja občinskega sveta v lanskem letu konstitutivna, so jo imeli v sejni sobi na občini.

Zato pa so imeli včerajšnjo drugo sejo in prvo, ki jo je sklical novi črnomaljski župan Andrej Kavšek, v kanižarski restavraciji. Čeprav je bilo na dnevnem redu pet točk dnevnega reda, so svetniki – udeležba je bila 100-odstotna – zasedali le slabih 20 minut. Med drugim so imenovali komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter financiranje političnih strank. Še najdlje časa so se zadržali pri vprašanjih in pobudah. Čeprav so šele začeli z delom, so s svojimi vprašanji naložili občinski upravi kar nekaj dela.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

