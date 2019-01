Dimniški požar; gasil tudi župnik; drevo padlo na daljnovod

4.1.2019 | 07:00

Sinoči ob 21.24 uri so v naselju Ledina, občina Sevnica, gorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Sevnica so požar pogasili in s termovizijsko kamero pregledali okolico dimnika. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 23.37 je v Žalni v občini Grosuplje v poslopju župnišča zagorelo v elektro omarici. Požar je z ročnim gasilnim aparatom na prah pogasil župnik. Gasilca PGD Žalna in delavec elektro podjetja so elektro omarico in objekt preventivno pregledali in odklopili varovalke.

Avto s ceste

Ob 21.58 je v Stopičah v občini Novo mesto osebno vozilo zapeljalo s cestišča. Gasilci GRC Novo mesto so s tehničnim posegom izvlekli vozilo nazaj na cestišče. V nesreči ni bilo poškodovanih oseb.

Drevesa ovirala promet in pretrgala daljnovod

Ob 20.22 je na cesti Veliko Mraševo – Cerklje ob Krki, občina Brežice, podrto drevo oviralo promet. Posredovali so dežurni delavci CGP Krško, ki so drevo odstranili.

Ob 20.23 sta na cesti Zgornja Pohanca – Pečice, občina Krško, podrti drevesi ovirali promet. Posredovali so dežurni delavci KOP Brežice.

Ob 20.26 je bila v naseljih Ponikve, Mala Dolina, Velika Dolina, Koritno, Mokrice, Rajec, Perišče in Slovenska vas, občina Brežice, zaradi podrtega drevesa na daljnovod prekinjena oskrba z električno energijo. Brez elektrike je bilo 536 gospodinjstev. Okvaro so ob 22.16 odpravili delavci podjetja Elektro Celje.

Tudi danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVPČA VAS, izvod Nad progo. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.