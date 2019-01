V znaku rdeče zvezde

4.1.2019 | 10:20

V tretjem krogu je Crvena zvezda v Beogradu premagala Krko z 80:66. (Foto: Crvena zvezda)

Novo mesto - Čeprav se je novo leto komaj začelo, drevi ob 18. uri čaka novomeške košarkarje že druga tekma v koledarskem letu. V štirinajstem krogu jadranske lige se bodo v dvorani Leona Štuklja pomeri z v tej sezoni še nepremagano beograjsko Crveno zvezdo, ki je pred srečanjem veliki favorit, a, kot pravijo, se tekma začne z rezultatom 0:0 in nobena tekma ni vnaprej izgubljena.

Vendar prav veliko možnosti za presenečenje, ki bi novomeške košarkarje dvignilo na predzadnje mesto lestvice jadranske lige, ni. Beograjčani so v naletu, v trinajstem krogu pa so že drugič v sezoni premagali neposredne tekmece za vrh in lanske zmagovalce jadranske lige košarkarje podgoriške Budućnosti, tako da v Novo mesto prihajajo precej samozavestni.

Precej manj samozavesti pa pred nocojšnjim srečanjem premorejo košarkarji Krke, ki jim stvari zadnje dni ne gredo najbolje od rok. Na zadnji lanski tekmi so v gosteh v Baru s 77:86 izgubila z neposrednim tekmecem v boju za obstanek Mornarjem. V zadnjih sekundah srečanja so sicer imeli možnost, da ohranijo zaostanek, ki bi bil manjši od štirih točk, za kolikor so Črnogorce premagali v Novem mestu, kar je pomembno za uvrstitev, če bi ob koncu sezone moštvi imeli enako število točk, a so tudi to zapravili. Poleg tega so v zaostali tekmi sedmega kroga domačega prvenstva izgubili v gosteh pri Senčurju.

Trener Novomeščanov Simon Petrov ni izgubil upanja: »Morda je Budučnost, ki smo jo premagali pred enajstimi dnevi močnejše moštvo po imenih, a ima Crvena zvezda vseeno veliko kakovostnih igralcev, ki kažejo odlične predstave in predvsem znajo igrati kolektivno košarko. Prav tako imajo tudi veliko število igralcev na vseh položajih. Posledica tega je, da so še neporaženi v ligi. To vsekakor moramo spoštovati, nikakor pa se jih ne smemo ustrašiti. Recept je jasen, nepopustljivo in agresivno v obrambi ter potrpežljivo v napadu. Upam tudi na čim večjo podporo s tribun, saj takega nasprotnika v letošnji sezoni še ni bilo v Novem mestu.«

I. V.