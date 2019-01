Skrivali so se med tovorom

4.1.2019 | 11:20

Mednarodni mejni prehod Obrežje (Foto: PU Novo mesto, arhiv DL)

Policisti PMP Obrežje so med opravljanjem mejne kontrole tovornih vozil na vstopu v Slovenijo v dveh tovornih vozilih bolgarskih registrskih oznak našli pet tujcev, ki so se izrekli za državljane Afganistana in so se skriti med tovorom skušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.

Pakistanec nazkonito čez mejo

Črnomaljski policisti so včeraj v okolici Semiča izsledili in prijeli državljana Pakistana, ki je nezakonito prestopil državno mejo. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Na številko 113 prejeli 173 klicev

Sicer so policisti Policijske uprave Novo mesto včeraj intervenirali v 40-ih nujnih primerih in na številko 113 prejeli 173 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi šestih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih ter v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari in tatvin.

M. Ž.