Za direktorja Komunale Novo mesto štirje kandidati

4.1.2019 | 12:30

Foto: M. M., arhiv DL

Novo mesto - Tik pred iztekom minulega leta se je zaključil razpis za direktorja javnega podjetja Komunala Novo mesto. Včeraj se je sestal nadzorni svet te družbe in predsednik dr. Tomaž Savšek je za Dolenjski list povedal, da so prejeli štiri popolne vloge. »Vse kandidate bomo sedaj povabili na razgovor in, v kolikor bomo soglasni, bo predvidoma sredi meseca znana naša odločitev oz. predlog o direktorju,« je dodal.

Komunalo je sedaj vodil Gregor Klemenčič, ki je za naš časopis potrdil, da se je vnovič prijavil za ta položaj. Imena ostalih kandidatov Savšek ni želel razkriti.

M. M.