Komu Prešernova priznanja in plakete

4.1.2019 | 15:30

Sevnica - Zveza kulturnih društev Sevnica je povabila ljubiteljska kulturna društva, skupine, krajevne skupnosti, javne zavode in posameznike k oddaji predlogov za Prešernova priznanja in plakete, ki jih podeljuje za dolgoletno uspešno in odgovorno delo ter posebne uspehe in dosežke v ljubiteljskih kulturnih dejavnostih.

Predloge lahko pošljejo na naslov Zveza kulturnih društev Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica še do srede, 9. januarja.

Priznanja in plakete bo Zveza kulturnih društev Sevnica podelila na osrednji proslavi ob kulturnem prazniku 7. februarja 2019 ob 18. uri v Kulturni dvorani Sevnica.

M. L.