Odpadne plastenke tokrat za novomeško porodnišnico

4.1.2019 | 13:45

Porodni blok novomeške porodnišnice. (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Novo mesto, Zagorje ob Savi - Tandem Zagorje, društvo za enake možnosti in celostni razvoj, skupaj z Rdečim križem Slovenije, Dinosom DROE Unirec, programom Ekošola in revijo Bogastvo zdravja že peto leto zapored pripravlja vseslovenski humanitarno-ozaveščevalni projekt »Jaz, ti, mi za Slovenijo – stara plastenka za novo življenje«. Tokrat bodo ves izkupiček od zbranih odpadnih plastenk namenili za nakup monitorja za spremljanje vitalnih funkcij novorojenčka na Ginekološko-porodniškemu oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto.

S projektom želijo partnerji ozavestiti mlade o pomenu recikliranja in krožnega gospodarstva ter jih spodbuditi k dobrodelnosti. »Z zbiranjem odpadnih PET plastenk pripomoremo k ohranjanju naravnih virov. Stare plastenke predelamo – recikliramo v nove, s tem pa zmanjšamo ogljični odtis, ki sicer nastane pri proizvodnji nove plastenke,« so zapisali v sporočili za javnost.

V preteklem letu se je akciji zbiranja plastenk pridružilo okoli 170 slovenskih šol in vrtcev, pa tudi številna podjetja in gospodinjstva, ki so skupaj zbrali preko 10 ton odpadnih PET plastenk. Šolo z največ zbranimi plastenkami na učenca vsako leto tudi nagradijo, lani je bila to Osnovna šola Dolenjske Toplice, ki je prejela prehodni pokal in talno poslikavo podjetja Ekoplay.

Z zbiranjem odpadnih plastenk so začeli 1. oktobra lani, akcija pa bo trajala do ponedeljka 22. aprila letos. Vanjo se lahko vključite vsi, ki bi si to želeli. Odpadne plastenke lahko dostavite na Dinosovi prevzemni mesti v Novem mestu ali Kočevju, lahko pa pomagate kateri od sodelujočih šol ali vrtcev in plastenke dostavite na njihov naslov (seznam je v priponki). Pomagate lahko tudi preko SMS sporočil s ključno besedo INKUBATOR5 na številko 1919 in darujete 5 evrov, so še navedli.

M. Ž.