Gasilci rešili mucka

4.1.2019 | 18:15

Ilustrativna slika (Foto: I. Vidmar)

Mali Slatnik - Običajno poročamo, kako gasilci rešujejo ponesrečence in pomagajo ljudem v katastrofah, tokrat pa so imeli reševalci novomeškega Gasilsko reševalnega centra prijetnejšo nalogo. Ob 8.13 so jih poklicali z Malega Slatnika, kjer je mucek splezal na streho gospodarskega poslopja in sam ni mogel dol. Gasilci GRC Novo mesto so se na Slatnik pripeljali z avtodvigalom in živalci na veliko veselje lastnikov pomagali na trdna tla.