Rdeča zvezda je zmagala

4.1.2019 | 22:15

Crvena zvezda je bila tudi tokrat nepremagljiva. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Košarkarji z rdečo zvezdo na prsih so bili tudi v Novem mestu nepremagljivi in tako na svoj konto vknjižili že štirinajsto zmago v sezoni v jadranski ligi, novomeška Krka pa tako še naprej ostaja na dnu lestvice. Crvena zvezda je bila tokrat od Krke boljša za trideset točk.

Po tem, kar je bilo nocoj videti v dvorani Leona Štuklja, prav velikega dvoma, kdo bo to sezono prvak jadranske lige, ni. Novomeščani tokrat niso imeli prav nobene možnosti vsaj kolikor toliko enakovredno se upreti beograjskim atletom, ki so s košem Simanića v prvi minuti povedli s 3:0 in vodstvo nato višali, dokler niso dobri dve minuti pred koncem srečanja povedli s 93:61, kar je bilo njihovo najvišje vodstvo.

Najboljši košarkar srečanja je bil Marko Kešelj z 20 točkami in 86-odstotnim metom za tri točke (6 od 7), pri Krki pa Jure Balažić s 13 točkami, štirimi skoki in tremi asistencami.

V torek čaka Krko gostovanje pri vodilnem moštvu domače lige Sixt Primorski, v soboto pa v jadranski ligi v Beogradu pri Partizanu.

Krka : Crvena zvezda 66:96 (13:22, 31:52, 54:69)

Krka: Jančar Jarc 5, Lapornik 10 (0:1), Lalić 12, Škedelj 7, Osolnik 2, Fifolt 2, Stergar, Marinelli 5, Cinac 5 (0:1), Đapa 5, Balažič 13 (2:2).

Crvena zvezda: Ragland 8 (2:2), Čović 11 (1:1), Kešelj 20 (2:2), Peperoglu 11, Davidović 2, Lazić 3, Baron 9 (2:2), Dobrić 8 (0:1), Simanić 17 (2:2), Zirbes 3 (1:1), Ojo 3 (1:2).

Prosti meti: Krka 2:4, Crvena zvezda 12:15.

Met za tri točke: Krka 8:23 (Lapornik 2, Jančar Jarc, Marinelli, Škedelj, Cinac, Đapa, Balažič); Crvena zvezda 14:25 (Kešelj 6, Simanić 3, Dobrić 2, Peperoglu, Lazić, Baron).

Osebne napake: Krka 22, Crvena zvezda 15.

Pet osebnih: /.

I. Vidmar

