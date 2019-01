Kje se pot sploh zaključi?

5.1.2019 | 08:25

Ob Levičnikovi cesti gradijo kolesarsko in peš pot. (Foto: M. M.)

Na uredništvo se je tik pred prazniki obrnil bralec z vprašanjem o gradnji večnamenske poti ob Levičnikovi cesti:

»Zanima me, kako je predviden zaključek te večnamenske poti pri križišču za Žabjo vas, saj naj bi tam zgradili krožišče. Ima občina za ta projekt sploh gradbeno dovoljenje?«

Z MO Novo mesto so odgovorili, da naložbo izvajajo »na osnovi projekta za izvedbo skladno z zakonom o cestah, zato gradbeno dovoljenje ni potrebno«. Kot pojasnjujejo, je projektna rešitev večnamenske poti usklajena s projektno rešitvijo rekonstrukcije križišča v Žabji vasi, in dodajajo, da v primeru, da bo večnamenska pot zgrajena pred prenovo križišča, »in vse kaže, da bo, bo treba poiskati začasno rešitev navezave na obstoječo infrastrukturo. Kot najbolj očitna se kaže povezava na obstoječo občinsko pot, ki povezuje Levičnikovo cesto in Kandijsko cesto in je v neposredni bližini zaključka večnamenske poti.«

Kot je znano, je naložba ocenjena na 1,2 milijona evrov (z davkom) in zajema gradnjo ločene ceste desno od obvoznice (gledano iz smeri Ločne proti Žabji vasi) v dolžini 1,2 kilometra in tri metre širine, 110 metrov pločnika ob levem robu glavne ceste in 100 metrov večnamenske poti na priključku Ragovo ter javno razsvetljavo. Ob podpisu pogodbe avgusta lani so dejali, da naj bi dela zaključili predvidoma maja letos. Pred iztekom leta so se z občine še pohvalili, da so prejeli odločbo o odobritvi dobrih 645 tisočakov sofinancerskih sredstev, od česar bo 80 odst. prispeval Evropski kohezijski sklad, preostanek pa država.

M. M.