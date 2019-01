EDŠ odkupil Majzljevo gostilno

5.1.2019 | 09:25

Nekdanja Majzljeva gostilna sredi Šentjerneja je spomenik lokalnega pomena. (Foto: L. M.)

Šentjernej - Že nekaj let v središču Šentjerneja, na Trgu gorjanskega bataljona 5, prodajajo nekdanjo Majzljevo gostilno. Gre za eminentno stavbo, ki predstavlja kulturni spomenik lokalnega pomena, zato občini ni vseeno, kaj se bo z njo dogajalo in kdo bo njen novi lastnik.

Še pred kratkim je občina z županom Radkom Luzarjem na čelu celo sama razmišljala o odkupu – v stavbo naj bi se preselila občinska uprava, ki zdaj domuje na Prvomajski cesti v najemniških prostorih, tako pa bi se ohranilo tudi središče kraja. A do tega ni prišlo, občina bo za svoje potrebe postopoma odkupila sedanje najemniške prostore. A Majzljevo gostilno, kot kaže, vseeno ne bo prepustila prosti prodaji na trgu.

Občinski svetniki so na zadnji redni seji v iztekajočem se mandatu sklenili, da gostilno, ki že štiri leta ne deluje več, za svoje potrebe odkupi Javno podjetje Ekološka družba Šentjernej (JP EDŠ). Za sklep, da podjetje ta nakup umesti v letni načrt za 2019 in ga tudi izvede, je glasovalo osem svetnikov, štirje so bili proti. EDŠ bi stavbo v desetih letih odplačal s kreditom. Tak predlog je podprl tudi občinski odbor za okolje in prostor.

»Podjetje EDŠ bi tako v desetih letih prišlo do svojih prostorov, obenem bo ohranjena kulturna dediščina,« pravi župan Radko Luzar, ki poudarja, da občini ne sme biti vseeno za središče kraja, v katerem je bilo v zadnjem času porušenih kar nekaj starih stavb. Da je Majzljeva gostilna za občino pomembna, so opozorili tudi študentje arhitekture, ki so v okviru delavnic pripravljali vizijo razvoja Šentjerneja.

Župan je povedal, da so se z lastnikom Gašperjem Majzljem že pogovarjali o odkupu, zanj pa se je že zanimala tudi Župnija Šentjernej. Okvirna prodajna cena je 220 tisoč evrov. »Toliko lahko EDŠ zagotovi s svojo tržno dejavnostjo in odkup je možen, kar smo preverili tudi na finančnem ministrstvu,« pravi Radko Luzar. Svetniki (še v prejšnjem sestavu) so se strinjali, da je stavba za razvoj kraja pomembna, a imeli so tudi pomisleke. «Občina je odgovorna za podobo kraja in ohranjanje kulturne dediščine. Če želi razvijati turizem, bo brez takih stavb, kot je ta, manj privlačna in težko konkurenčna. Pomislek imam le, kaj bo z EDŠ in kako se bo podjetje razvijalo, saj je že obremenjeno z odkupom koncesije za kanalizacijske zadeve, zdaj pa še ta kredit,« je dejala Marjetka Rangus. Župan je odgovoril, da bo 2,1 milijona evrov za odkup koncesije breme občanov in EDŠ tega ne bo jemal iz svoje dejavnosti oz. iz proračuna, prav tako je poudaril, da občina ne nastopa kot porok.

»Če ne bomo šli v to, se bo v stavbi lahko pojavil kdo drug, kak tujec s kakšno neprimerno dejavnostjo, lahko bo prišlo do propada stavbe,« je menil Franc Šinkovec. Tudi Renata Turk se je strinjala, da je odkup prava poteza občine, saj bo sicer trg kmalu ostal prazen, središče pa mrtvo.

Za Viktorijo Rangus pa je odkup nedopusten, poudarila je, da je EDŠ v stoodstotni občinski lasti, in ni ji jasno, kako bo te stroške podjetje krilo iz pridobitne dejavnosti. »Ne gre pa pozabiti tudi, kako zadolžena je občina že danes – ima skoraj 5,8 milijona neodplačanega dolga in v naslednjem mandatu se ne bo dalo nič delati.« Proti takemu odkupu je bil tudi Igor Kalin: »Gostilna se prodaja že štiri leta, pa se naj še nekaj časa. Res je ta stavba v interesu občine, a naj to odločitev raje sprejmejo občinski svetniki in župan v novem mandatu.« Vesna Bregar je menila, da je nesmotrno, da je občini škoda denarja za pomoč ljudem, ne pa za stvari. Poleg tega ne gre pozabiti, da moramo poznati vsebine, ki bodo potekale v stavbi, prav tako bo treba stavbo še obnoviti in preurediti, da bo funkcionalna, kar gotovo ne bo poceni, je spomnila.

Lastniku gostilne Gašperju Majzelju ni vseeno, kdo bo lastnik stavbe in kaj se bo dogajalo v njej. Sam vidi tu priložnost za EDŠ, TIC, kak občinski urad itd. Pove, da je bila stavba, stara okrog sto petdeset let, po koncu vojne gostilna, med vojno pa je v njej nekaj časa potekala tudi šola. Sam je gostilno, ki ima dve nadstropji ter tudi podstrešje in klet, vodil od leta 1977 do 2014.

