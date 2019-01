Zloraba prostitucije: Staša morala potešiti tudi 18 moških na dan

5.1.2019 | 11:45

Odvetnik Dursuma Brkovića Marko Štamcar

Novo mesto - Nesmiselno se je slepiti, da se najstarejša obrt oz. prostitucija ne izvaja po domala vseh mestih, kajti dokler bodo obstajale stranke, do takrat se bodo našli tudi ponudniki. Prostitucija sama po sebi ni kazniva, kar pa ne velja za njeno izkoriščanje.

Konec avgusta so policisti razkrili, da so stopili na prste zakoncema s Štajerske, ki sta se ukvarjala s tem poslom. Zdaj, ko je zadeva prišla na sodišče, je postalo jasno, da sta to Jasna in Dursum Brković iz Maribora. Tožilstvo jima očita, da sta od julija 2017 do konca lanskega avgusta vodila prostitucijo z zlorabo žensk na območju Novega mesta in Celja.

Za to kaznivo dejanje je zagrožena kazen od enega do 12 let zapora.

Posel je bil dobro vpeljan. Dursum je skrbel za najem prostorov, njegova soproga pa za stranke. Oddala je oglas, sprejemala klice in moške usmerjala k trem ženskam, starim od 20 do 46 let, dvema državljankama Srbije in eni Ukrajinki, ki so bile nastanjene v Novem mestu in Celju. Njihova "umetniška" imena so bila Nina, Lea in Staša.

Cenik je bil dokaj jasno postavljen: 40 evrov za oralni spolni odnos, 50 za pol ure užitka z enim izlivom, 60 za polurnega z dvema izlivoma in 100 evrov za eno uro užitka.

Tožilstvo zakoncema Brković očita, da sta zlorabila ranljiv socialni položaj prostitutk, ki izhajajo iz socialno šibkih okolij, da sta jih zaradi spolnega izkoriščanja spravila v podrejen položaj, tako da so bile odvisne od njiju, s čimer sta izkoriščala njihovo nemoč in samostojnost pri odločanju o izbiri stanovanj, strank, pa tudi storitev in cen.

Jasno, da zaslužek ni bil v celoti od žensk, temveč sta zakonca pobrala svoj delež (polovico). Ogrožala sta njihovo zdravje, saj so se morale izpostavljati spolnim boleznim, poleg tega v najetih sobah niso bile varovane in je obstajala nevarnost, da bi bile žrtve nasilnih strank. Ženske so bile obremenjene do te mere, da so morale delati tudi po 13 ur na dan in v tem času sprejeti tudi po 18 moških. Iz obtožnice, ki jo je tožilstvo spisalo na skoraj 100 straneh, je razvidno, da naj bi Jasna ženske priganjala k hitrejšemu sprejemanju strank.

Priznal krivdo, zataknilo se je pri denarju

Dursum je skupaj s svojim zagovornikom Markom Šatmcarjem že stopil pred novomeško okrožno sodnico Melito Perko.

"Res mi je žal za to, kar se je zgodilo. Nevede sem padel noter, nisem vedel, da je to, kar počnem, kaznivo dejanje. Od tega nisem imel materialne koristi," je rekel 46-letnik in podaril, da je bila njegova naloga urediti stanovanja.

Tožilec Bojan Avbar je povedal, da je tožilstvo z obtožencem in obrambo sklenilo predhodni dogovor o priznanju krivde in poldrugem letu zapora.

Tožilec Bojan Avbar

Naroka za izrek kazenske sankcije še niso izpeljali, zataknilo se je pri odvzemu protipravno pridobljene premoženjske koristi, zato bodo angažirali izvedenca finančne stroke, da bo ugotovil, koliko denarja si je s tem poslom pridobil. Tožilstvo je ugotovilo, da naj bi obtoženca v obravnavanem obdobju z zlorabo prostitucije pridobila nič manj kot 92 tisoč evrov. Brkoviću naj bi sankcijo izrekli sredi februarja.

Njej grozi viška kazen

Njegova soproga, 52-letna Jasna Brković, naj bi pred sodnico stopila 23. januarja. Glede na obtožnico se v njenem primeru obeta strožja sankcija, saj je bila njena vloga v poslu bistveno večja, kot jo je imel njen mož.

Če na njenem predobravnalnem naroku ne bo prišlo do priznanja krivde, se obeta "sočno" sojenje. Verjetno si ga najmanj želijo stranke.

Prav je, da pojasnimo, zakaj Duruma nismo smeli fotografirati. Namreč, sodišče obravnave ni pravočasno objavilo na svoji spletni strani in posledično nismo mogli pridobiti dovoljenja za fotografiranje, ki ga mora izdati Vrhovno sodišče.

Tekst in foto: Janja Ambrožič