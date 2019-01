Bile so amaterske igralske skupine

5.1.2019 | 15:00

S skečem so se predstavili radovski amaterski igralci.

Podzemelj - Prvi večer v okviru podzemeljskih prireditev Bilo je… je bil prvi letošnji petek namenjen amaterskim igralskim skupinam.

V pogovoru s Tonijem Gašperičem so mnogi člani nekdanjih ljubiteljskih gledaliških skupin, ki so nekoč delovale v Metliki, v Gradcu in v Radovici obujali spomine na čase, ko so stali na odrskih deskah.

Spominov je bilo toliko, da so podaljšali običajni čas prireditve. Nič koliko iznajdljivosti je bilo potrebne v časih pred mnogimi desetletji, ko so ljudje živeli skromno in marsikdaj v pomanjkanju. Na gostovanja so potovali, kot je pripovedoval Rudi Dim iz Gradca, z vlakom, a tudi s konjsko vprego. Ivanka Rus je je spominjala, da je imela igralske skupine povsod, kjer je učila: v Radovici, Drašičih, Podzemlju, Metliki.

V Radovici - z nekaj premori – igrajo že mnoga desetletja, s skečem pa so se predstavili tudi na včerajšnji prireditvi v Podzemlju. Metliška mladinska igralska skupina Osip Šest je marsikdaj dvigovala prah, njeni člani pod vodstvom Tonija Gašperiča pa so morali celo na zagovor. Kot je poudarila direktorica Belokranjskega muzeja Metlika Andreja Brancelj Bednaršek, pa so bile uspešne tudi igralske skupine, ki so pred tistimi, o katerih so tokrat obujali spomine v Podzemlju, delovale v okviru metliških sokolov, čitalnice, gasilskega društva.

Sicer pa se je tokratni Bilo je… začel nekoliko drugače kot običajno. Direktorica Ljudske knjižnice Metlika Marta Strahinić je namreč voščila dr. Juliju Nemaniču, ki je na lanski božič praznoval 80. rojstni dan. Povedala je, da so se v knjižnici odločili, da bodo zbrali vse strokovne članke in knjige, ki jih je dr. Nemanič napisal od leta 1964, in jih objavili na domoznanskem portalu Kamra in na portalu Europeana.

Naslednji večer v okviru prireditev Bilo je... bo v podzemeljskem Gostišču Veselič v petek, 18. januarja, ob 18. uri, ko bodo cufali perje in ličkali koruzo.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

Galerija