Novi polnilnici v Trebnjem

5.1.2019 | 14:50

Foto: Občina Trebnje

Trebnje - Občina Trebnje je v sodelovanju z družbo Elektro Ljubljana v krožišču pri KZ Trebnje postavila dve novi polnilni postaji za električna vozila s štirimi polnilnimi mesti.

Vsaka od polnilnic tipov AC in DC omogoča polnjenje dveh vozil hkrati, komunikacijski zaslon pa prikazuje tudi informacije o lokalni turistične ponudbi in vsebinah. Na delu tlakovanega parka ob krožišču so namestili tudi stolp s paneli za pridobivanje električne energije za polnilne postaje. Polnjenje je za vse uporabnike brezplačno, sporočajo z občine.

B. B.