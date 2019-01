FOTO: Doma se peče izvrsten kruh

6.1.2019 | 07:00

V dvorani STIK je dišalo po kruhu.

Kruh Jožeta Senegačnika je dosegel vse možne točke.

Predsednica strokovne komisije Elizabeta Vrščaj

Predsednica Društva podeželskih žena Tavžentroža Nada Zorec

Trebnje - Tradicija peke kruha doma pri nas še ne bo zamrla tudi po zaslugi Društva podeželskih žena Tavžentroža, ki je v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Novo mesto pripravilo 7. društveno razstavo kruha in kvašenih izdelkov. Letos so v ocenjevanje prejeli 70 kruhov, od tega jih je 14 prejelo srebrno, vsi ostali pa zlato priznanje. Najboljšega je po mnenju strokovne komisije spekel Jože Senegačnik iz okolice Škofje Loke, ki je prejel vseh osemdeset možnih točk, bil pa je tudi edini moški, ki se je opogumil in prinesel kruh v ocenjevanje.

Strokovno komisijo je prepričal s kruhom iz kislega testa. »Že dolgo časa se ukvarjam in tudi ljudi skušam navdušiti za peko z naravnim kvasom. Ker se mi je mudilo, sem sicer dodal malo pekovskega kvasa, drugače pa sem naredil naravno kislo testo, ki je simbioza mlečnokislinskih bakterij in kvasovk,« je povedal Jože in dodal, da je kislo testo najstarejša znana metoda priprave kvašenega kruha, stara že 12.000 let. Tovrsten postopek priprave kruha z naravnim kvasom poteka mnogo počasneje, ker je prisotna le ena vrsta kvasovk, po njegovih besedah pa ima kruh bolj kiselkast okus.

Predsednica strokovne komisije Elizabeta Vrščaj je dejala, da so kruh ocenjevali po šestih kriterijih: zunanji videz, videz sredice, vonj skorjice in sredice, okus ter topnost skorje in sredice. »Rezultati povedo, da so bili vsi izdelki kvalitetni, lepih oblik, vonja, barve ter dobrega in polnega okusa,« je dejala Vrščajeva, ki je vsem povedala tudi nekaj napotkov za peko.

Pilijo se v delavnicah

V Društvu podeželskih žena Tavžentroža želijo z razstavo ohranjati dediščino naših babic in znanje prenašati na mlajše rodove. »Zame je kruh zelo pomemben in je zelo razširjen, vendar je premalo cenjen,« pravi predsednica društva Nada Zorec. Društvo šteje okoli 300 članic, velika večina pa se med letom udeleži različnih kuharskih delavnic in tečajev, kjer še izpopolnijo svoje znanje. Tavžentrože bodo letos praznovale 45-letnico delovanja, ob tej priložnosti pa bodo predvidoma maja na slovesni prireditvi razvile prvi prapor društva.

Odprtja razstave so se med drugim udeležili tudi poslanec Blaž Pavlin ter mirnski župan Dušan Skerbiš in župan občine Mokronog-Trebelno Anton Maver, ki je v imenu vseh štirih županov Mirnske in Temeniške doline članicam čestital za dosedanje delo. Razstavo si lahko v dvorani STIK ogledate še danes od 8. do 14. ure in v ponedeljek od 8. do 13. ure.

Besedilo in fotografije: R. N.

