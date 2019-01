V Štajngrobu odprli vrata do umrle osebe

6.1.2019 | 08:45

Štajngrob - Minulo noč reševalci niso imeli prav veliko dela in telefoni dežurnih operativcev so bili bolj tiho, gasilce pa so morali poklicati le enkrat.

Včeraj ob 17.21 so v naselju Štajngrob v občini Sevnica gasilci PGD Sevnica odprli vrata v stanovanjskem objektu, v katerem so našli mrtvo osebo. Na kraju so bili prisotni tudi reševalci NMP Sevnica.