Žičničarji na Gačah še kar čakajo

6.1.2019 | 09:15

Tako stanje smučišča na Gačah je kazala kamera danes ob devetih zjutraj.

Črmošnjice - Kljub trudu tamkajšnjih žičničarjev in nakupu sodobnih naprav za izdelavo umetnega snega, s katerimi lahko sneg izdelujejo tudi pri nekoliko višjih temperaturah, edino večje dolenjsko-belokranjsko smučišče na Gačah ne obratuje, saj snežni topovi zaradi toplotne inverzije mirujejo. Ponoči in danes zjutraj so bile temperature v Kočevskem rogu nad ničlo, ob devetih zjutraj je termometer na primer na Gačah kazal dve stopinji Celzija.

Podobne temperature bodo tudi danes preko dneva in jutri, za v torek pa meteorologi napovedujejo nekaj sneženja in na višini 1000 m za odtenek nižje temperature, okoli - 2° C, veter pa naj bi se iz jugovzhodne smeri na severno obrnil šele v sredo, a le do petka, ko naj bi znova potegnil topli jugozahodnik.

I. V.